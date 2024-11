Jusqu'au 28 novembre à midi, ou jusqu'à épuisement des stocks, c'est l'avant-première Black Friday chez Acer : profitez de jusqu'à 50 % de remise sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'écrans, de produits gaming et d'accessoires sur le site officiel.

Voici tout d'abord une petite présentation du PC portable Acer Chromebook Plus Spin 714 tactile | CP714-1HN.

Fin et léger avec un design convertible 2-en-1, il est équipé d'un écran tactile WUXGA de 14 pouces en verre Gorilla au format 16:10, avec 100 % de sRGB, une luminosité de 340 nits et un son DTS immersif.

Son processeur Intel Core Ultra 7 155U avec 12 cœurs et pouvant atteindre une fréquence de 4,80 GHz assure une performance fluide, même avec les applications les plus exigeantes. Il dispose également de 16 Go de mémoire LPDDR5, d'un SSD de 512 Go et d'Intel Graphics avec mémoire partagée.

Le stylet inclus, sensible à la pression et à l'inclinaison, permet un dessin et une écriture précis et se range dans un compartiment avec recharge intégrée.

Les protections intégrées contre les virus et les sauvegardes automatiques garantissent une utilisation en tout tranquilité et sans interruptions.

Avec Chromebook Plus, bénéficiez de plus de mémoire et de stockage ainsi que d’applications Google et Adobe optimisées par l’IA pour répondre à tous vos besoins, de la bureautique à la création de contenus. De plus, vous conservez un accès continu à vos fichiers Google Docs, Sheets et Slides même sans WiFi grâce à une synchronisation améliorée.

Profitez du WiFi 6E et de la connectivité Bluetooth 5.2 pour un accès rapide à vos appareils et accessoires, ainsi que de ports Thunderbolt 4, USB-C et HDMI pour des connexions multiples.

Conçu pour durer, le Chromebook respecte les normes MIL-STD 810H, lui permettant de résister aux usages quotidiens intensifs.

Le PC portable Acer Chromebook Plus Spin 714 tactile est en ce moment à 999 € au lieu de 1 299 € avec la remise de -300 € au panier sur le site officiel Acer. De plus, Google AI vous est offert pendant 12 mois avec l'achat du PC.





Voici quelques autres ordinateurs portables, ordinateurs fixes et accessoires gaming en promotion pour l'avant-première Black Friday Acer :

Acer Aspire 5 | A515-57 à 749 € avec les -250 € au panier (15,6" IPS FHD, Core i7-12650H 10 cœurs, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 1 To, Intel UHD Graphics avec mémoire partagée, Windows 11 Home)





(15,6" IPS FHD, Core i7-12650H 10 cœurs, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 1 To, Intel UHD Graphics avec mémoire partagée, Windows 11 Home) Acer Nitro V 16 | ANV16-41 à 1 099 € avec les -400 € au panier (16" IPS WUXGA 1920 x 1200 px, 165Hz, Ryzen 7 8845HS 8 cœurs, 16 Go DDR5 SDRAM, SSD 1 To, RTX 4050 avec 6 Go mémoire dédiée, Windows 11 Home)





(16" IPS WUXGA 1920 x 1200 px, 165Hz, Ryzen 7 8845HS 8 cœurs, 16 Go DDR5 SDRAM, SSD 1 To, RTX 4050 avec 6 Go mémoire dédiée, Windows 11 Home) Acer Aspire 17 | A17-51GM à 1 199 € avec les -300 € au panier (17,3" IPS FHD, Core 7 150U 10 cœurs, 32 Go DDR4 SDRAM, SSD 1 To, RTX 2050 avec 4 Go mémoire dédiée, Windows 11 Home)

PC fixes Acer

Accessoires / périphériques gaming Acer

Visitez le site officiel Acer pour découvrir toutes les offres du pré-Black Friday.