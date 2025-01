On commence avec le Lenovo Legion S5 16ARP9.

Il est doté d'un écran IPS 16 pouces avec une résolution WQXGA (2560 x 1600 pixels), une précision des couleurs 100 % sRGB, un taux de rafraîchissement de 165Hz et la certification Dolby Vision.

Son processeur Ryzen 7435HS offre une vitesse exceptionnelle, idéale pour des taux d’images élevés et des performances de jeu optimales. Son architecture à 8 cœurs assure une exécution fluide des tâches lourdes, que ce soit pour les jeux ou les applications créatives. Avec la technologie DLSS 3.5 et le ray tracing, la carte graphique GeForce RTX 4070 8 Go DDR6 permet une immersion totale avec des visuels réalistes et fluides.

Le système de refroidissement Legion ColdFront garantit une performance optimale avec un minimum de bruit grâce à ses caloducs en cuivre et ses ports d’entrée et d’échappement massifs. Le mode de performance s'ajuste facilement grâce à la touche Fn+Q, vous permettant de passer du mode silencieux au mode haute performance en toute simplicité.

Le Lenovo AI Engine+ optimise automatiquement les paramètres de votre PC en temps réel, ajustant les performances sans intervention manuelle pour vous offrir une expérience de jeu fluide.

Sa batterie de 80 Wh offre jusqu’à 5 heures d'autonomie, et le Super Rapid Charge permet de recharger 30 % en 10 minutes et 70 % en 30 minutes. Vous pouvez également recharger via le port USB type-C jusqu’à 140 W.

Le son 3D Nahimic de SteelSeries améliore votre immersion en jeu, tandis que l'application Lenovo Vantage vous permet de personnaliser les réglages du PC et de maximiser ses performances avec un tableau de bord en temps réel et des outils de contrôle du ventilateur et d’overclocking.

Le PC intègre également 16 Go de RAM DDR5 ainsi qu'un SSD de 512 Go.

Retrouvez le PC portable gaming Lenovo Legion S5 16ARP9 en solde à 1 099,99 € au lieu de 1 599,99 €, soit une remise de 31 % sur Cdiscount.





Et voici quelques autres ordinateurs portables à prix réduit pour les soldes d'hiver :

Et n'oubliez pas non plus nos autres bons plans des soldes d'hiver avec nos focus spécial Amazon, Ubaldi et Cdiscount !