Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection d'ordinateurs portables et fixes afin de vous aider à lutter contre la vie chère. Nous vous avons même dégoté des PC que l'on appelle "all in one" ou, en français, tout-en-un.

Commençons avec le PC portable MSI Katana 15 B12VFK-245XFR. Cet ordinateur portable est doté d'un écran FHD de 15,6" à une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il intègre un processeur Intel Core i5 12450H, couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM) et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060. L'appareil est fourni sans système d'exploitation, avec un disque SSD de 1 To.

Ce PC portable MSI Katana 15 B12VFK-245XFR est vendu 1249,99 € au lieu de 1599,99 € soit 22% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est au prix de 2,99 €, chez vous sous 2 jours.

D'autres ordinateurs sont également en promotion à savoir :

