En ce début de semaine, nous allons vous présenter une sélection de trois produits affichant une bonne réduction. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons par le PC portable HP Victus 15-FB0160NF. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). La carte graphique installée est un modèle AMD Radeon RX 6500M affichant 4 Go de mémoire dédiée. Windows 11 est installé d'origine sur le disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable HP Victus 15-FB0160NF est soldé à 749,99 € au lieu de 999,99 € soit 25% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Continuons avec l'aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute. Cet appareil vous permet de nettoyer votre maison à la vitesse de l'éclair, notamment grâce à sa puissance d'aspiration de 240 AW. Sa batterie vous confère une autonomie de 60 minutes, selon le mode choisi. Le réservoir à poussières dispose d'une contenance de 760 ml. De multiples brosses sont fournies dans le kit.

Cet aspirateur-balai Dyson V15 Detect Absolute est vendu 649 € au lieu de 799 € soit 18% de remise chez Darty. Le retrait en magasin et la livraison sont gratuits.





Enchainons avec le smartphone Xiaomi 11T. Ce mobile dispose d'un écran AMOLED de 6,67" à une définition de 2400 x 1080 px. Il est doté de 8 Go de mémoire vive (RAM) et d'un espace de stockage de 128 Go. Son SoC MTK Dimensity 1200 Ultra vous assure une navigation fluide. Côté photo, il est équipé de 3 capteurs à l'arrière totalisant 108 MP et une caméra avant de 16 MP.

Ce smartphone Xiaomi 11T est proposé à 459 € au lieu de 569 € soit 19% de ristourne chez Rue du commerce. Comptez 1,99 € pour la livraison, chez vous sous 5 jours.





