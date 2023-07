Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois produits affichant de belles promotions. Que vous ayez besoin de changer de PC portable ou de smartphone, ou encore acquérir une station météorologique, vous trouverez votre bonheur.

Commençons avec la station météo Bresser Pro Wifi. Cet appareil est fourni avec un capteur 5 en 1 afin de mesurer la pluviométrie, la vitesse et la direction du vent, la température, l'hygrométrie et la pression atmosphérique. Le tout est retransmis par radio à une base de 14 cm de diagonale (5,45") qui possède un éclairage LED, en couleur. Le dispositif prévoit de vous donner des prévisions météorologiques sur 12 heures.

Cette station météo Bresser Pro Wifi est vendue 102 € au lieu de 159 € soit 36% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite sous 3 jours.





Continuons avec le smartphone Samsung Galaxy Z Flip 4. Ce mobile dispose d'un écran AMOLED pliable de 6,7" à une définition de 2640 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). L'appareil fonctionne sous Android 12 et intègre 128 Go d'espace de stockage. Côté photo, il est doté d'un capteur principal de 12 MP et d'un ultra grand-angle de 12 MP à l'arrière.

Ce smartphone Samsung Galaxy Z Flip 4 est proposé à 664 € au lieu de 1109 € soit 40% de réduction chez Darty. Le retrait en magasin est gratuit.





Enchainons avec le PC portable MSI Katana 15 B12VGK-243XFR. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" 144 Hz. Il est propulsé par un processeur Intel Core i7 12650H épaulé par 16 Go de mémoire vive et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070. Il intègre un disque SSD NVMe M.2 de 1 To vierge, car aucun système d'exploitation n’est installé d'origine.

Ce PC portable MSI Katana 15 B12VGK-243XFR est commercialisé à 1399,99 € au lieu de 1999,99 € soit 30% de ristourne chez Rue du commerce. Comptez 2,99 € pour la livraison, prévue sous 4 jours.





