On commence avec une présentation du ROG Phone 8 256 Go.

Il est équipé d'un écran AMOLED flexible de 6,78 pouces Samsung E6, offrant une fréquence de rafraîchissement ultra-fluide de 165 Hz et la technologie LTPO.

Le smartphone embarque la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3 5G pour des performances de pointe, complétée par 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0, garantissant une fluidité et une réactivité exceptionnelles.

Pour le gaming, le système de refroidissement avancé GameCool 8 maintient des températures basses même pendant des sessions prolongées, tandis que la prise casque 3,5 mm avec technologie DIRAC Virtuo assure une qualité audio immersive.

Le ROG Phone 8 supporte également l'HyperCharge à 65 W.

Retrouvez le ROG Phone 8 modèle gris en promotion à 899,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 200 € sur le site officiel Asus avec livraison gratuite.





Smartphones Asus

PC portables Asus

PC fixes Asus

All-in-One A5702WVAR à 999,99 € soit -300 € (27" FHD 75Hz, Intel RPL-R Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6E)



(27" FHD 75Hz, Intel RPL-R Core 7 150U, Intel Graphics, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6E) ROG Strix G15DS à 1 799,99 € soit -400 € (RTX 4060 Ti DUAL 8 Go GDDR6, Ryzen 7 7700X, chipset AMD B650, 2x 8Go DDR5 U-DIMM, SSD 1 To, WiFi 6, alimentation 750W 80+ Gold...)

