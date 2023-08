Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois produits affichant de belles promotions dans le milieu des nouvelles technologies. Il y en aura pour tous les budgets et tous les gouts.

Commençons par le PC portable HP Omen 16-n0171nf. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 16,1" QHD à une définition de 2560 x 1440 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 6800H épaulé par 32 Go de mémoire vive (RAM). Sa carte graphique AMD Radeon RX 6650M s'occupe de vous fournir une image fluide et son disque SSD de 1 To vous assure une navigation rapide, même en multitâche.

Ce PC portable HP Omen 16-n0171nf est proposé à 1199,99 € au lieu de 1599,99 € soit 25% de réduction chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 2,99 € dans un délai de 48 heures.





Continuons avec l'aspirateur balai Dyson V8 Origin. Cet appareil vous permet de nettoyer votre maison à la vitesse de l'éclair, notamment grâce à sa puissance d'aspiration de 115 AW. Sa batterie de 21,6 V vous confère une autonomie de 40 minutes, selon le mode choisi. Le réservoir à poussières dispose d'une contenance de 540 ml.

Cet aspirateur balai Dyson V8 Origin est commercialisé 299,99 € au lieu de 408 € soit 108 € de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte pour le lendemain.





Enchainons avec le smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G. Cet appareil mobile est doté d'un écran de 6,4" Super AMOLED. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 888 couplé à 6 Go de mémoire vive (RAM). Il intègre 128 Go d'espace de stockage et dispose d'un module de trois caméras de 12 + 12 + 8 MP à l'arrière et une caméra frontale pour faire des selfies.

Ce smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G est vendu 399 € au lieu de 759 € soit 47% de réduction chez Boulanger. De plus, une paire d'écouteurs Samsung Galaxy Buds2 est offerte. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





