On commence avec le PC portable HP OmniBook X 14-fe1000nf.

Son écran IPS 2,2K de 14 pouces est doté d’un verre Corning Gorilla 3 et offre un affichage lumineux de 300 nits, des couleurs fidèles couvrant 100 % du spectre sRGB, ainsi qu’une réduction de la lumière bleue pour un confort visuel optimal.

Optimisé par le Snapdragon X Plus, avec un moteur d’IA intégré et une NPU dédiée, il offre une autonomie prolongée pour vous accompagner tout au long de la journée. Sa caméra 5 MP avec effets Windows Studio, combinée aux meilleurs outils de collaboration, garantit des échanges fluides et ininterrompus.

Sous le capot, le processeur Snapdragon X Plus X1P-42-100, cadencé jusqu’à 3,4 GHz, assure une excellente réactivité et une efficacité énergétique remarquable. Il est associé à une carte graphique Qualcomm Adreno, parfaitement adaptée aux usages multimédia et aux environnements optimisés par l’IA, offrant une expérience visuelle fluide et réactive.

Le PC intègre également 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Retrouvez l'HP OmniBook X 14-fe1000nf à 584,99 €.



On passe maintenant au pack station électrique portable EcoFlow RIVER 2 Max avec panneau solaire portable 160W.

Grâce à la technologie de charge rapide X-Stream d’EcoFlow, rechargez entièrement vos appareils via une prise secteur en seulement 1 heure.

Avec une puissance de sortie pouvant atteindre 1 000 W, la centrale est capable d’alimenter jusqu’à 9 appareils essentiels en même temps, sans risque de surcharge. Ses multiples ports, qu’il s’agisse d’une prise CA de 500 W ou d’un port USB-C, lui permettent de s’adapter à tous vos besoins de charge, quels que soient les embouts de vos appareils.

Pliable et ne pesant que 7 kg, le panneau solaire de 160 W est doté d'un algorithme MPPT intelligent qui améliore les performances, même dans des environnements froids ou nuageux, garantissant une production énergétique constante.

Le pack EcoFlow RIVER 2 Max + panneau solaire 160W est en promotion à 598 €.

Pour information, le prix officiel du pack s'élève à 848 €.

Enfin, on termine avec le casque Bluetooth HONOR CHOICE VZ Pro.



Il intègre des drivers dynamiques de 40 mm avec un diaphragme en PET, un matériau léger, résistant et flexible qui permet de produire un son clair avec une bonne précision, notamment dans les fréquences moyennes et aiguës.

Son design ergonomique et léger assure un confort optimal même lors d’écoutes prolongées.

Le casque dispose d’une annulation active du bruit adaptative qui réduit jusqu’à 40 dB les bruits ambiants, pour une immersion totale dans votre musique ou vos appels, ainsi qu'un mode jeu réduisant la latence audio.

La batterie de 800 mAh offre jusqu’à 80 heures d’autonomie sur une seule charge, tandis que la connectivité Bluetooth 5.4 assure une connexion stable et rapide jusqu’à 10 mètres.

Grâce à un système à triple microphone, le casque minimise efficacement les bruits de fond, garantissant des appels vocaux clairs même dans des environnements bruyants.

Vous pouvez obtenir le casque HONOR CHOICE VZ Pro à 57,90 € au lieu de 199,90 €.



