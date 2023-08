En ce début de semaine, nous allons vous présenter une sélection de trois articles affichant des remises. Il y en aura pour tous les gouts et tous les portefeuilles.

Commençons avec la barre de son Samsung HW-Q800C 2023. Cet ensemble de haut-parleurs diffuse le son émis par votre téléviseur, remplaçant les enceintes d’origine de l’appareil. Elle est dotée d'un caisson de basse sans fil, affichant un total de 11 haut-parleurs, et gère la technologie Dolby Atmos ainsi que Dolby Surround DTS. Cette barre se connecte en Wifi, Bluetooth et en HDMI.

Cette barre de son Samsung HW-Q800C 2023 est proposée à 599 € au lieu de 799 € soit 25% de réduction chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Continuons avec la trottinette électrique Urbanglide Ride 100S. Cet engin de mobilité est équipé d'un moteur de 350 W couplé à une batterie de 36 V / 10 Ah. Elle peut atteindre une vitesse de 25 km/h, pour respecter les normes françaises. L'engin est doté de roues de 10" increvables et d'éclairages LED avant et arrière. Son temps de recharge est d'environ 5 heures et cette trottinette accepte un poids de 120 kg.

Cette trottinette électrique Urbanglide Ride 100S est vendue 299 € au lieu de 379 € soit 21% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison coutera 15 € dans un délai de 48 heures.





Enchainons avec le PC portable HP Victus 15-FB0160NF. Cet ordinateur portable est doté d’un écran de 15,6 pouces à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H couplé à 16 Go de RAM et à un disque SSD de 512 Go. De plus, un chipset graphique AMD Radeon RX 6500M est intégré afin de pouvoir jouer à vos jeux vidéo. Windows 11 est installé d’origine.

Ce PC portable HP Victus 15-FB0160NF est commercialisé 749,99 € au lieu de 999,99 € soit 25% de ristourne chez Darty. Le retrait e magasin et la livraison sont offerts.





