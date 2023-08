Le PC portable KUU XBOOK-3 se distingue comme un appareil qui allie puissance, design élégant et fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.

Puissance et performances

Le KUU XBOOK-3 est propulsé par un processeur Intel Celeron J4125, il offre ainsi une puissance de traitement acceptable pour gérer efficacement les tâches les plus exigeantes. Avec ses 8 Go de mémoire vive, vous pourrez manipuler des logiciels de conception graphique ainsi que de la gestion multitâche, l'ordinateur portable se démarquant par ses performances fluides et sa réactivité.

Avec des options de mémoire et de stockage extensibles, les utilisateurs peuvent personnaliser leur appareil en fonction de leurs besoins spécifiques. Que vous soyez un professionnel créatif ou un utilisateur à la recherche de rapidité pour vos tâches quotidiennes, le KUU XBOOK-3 peut répondre à vos attentes.

Élégance, design, polyvalence et connectivité

Le design du KUU XBOOK-3 allie esthétique et fonctionnalité. Avec son boîtier élégant en aluminium et ses finitions soignées, il séduit par son apparence moderne et professionnelle. L'écran Full HD de 14,1" offre une expérience visuelle immersive, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

De plus, le clavier rétroéclairé du KUU XBOOK-3 permet de travailler confortablement, même dans des conditions de faible luminosité. L'ensemble de ces éléments concourt à faire du KUU XBOOK-3 un appareil non seulement performant, mais également agréable à utiliser au quotidien.

Le KUU XBOOK-3 brille également par sa polyvalence et sa connectivité. Il est équipé d'une variété de ports, dont des ports USB, HDMI et un emplacement pour carte microSD, offrant ainsi une multitude d'options pour connecter des périphériques externes et étendre sa capacité de stockage initiale de 256 Go. Que vous ayez besoin de connecter des disques durs, des écrans supplémentaires ou des accessoires, le KUU XBOOK-3 vous offre la flexibilité nécessaire.

Autonomie et mobilité

Un autre atout de l'appareil est son autonomie de batterie qui permet une utilisation prolongée sans avoir constamment besoin de le recharger. Cette autonomie est particulièrement appréciée pour les déplacements ou les séances de travail prolongées loin d'une prise électrique.

En résumé

Le PC portable KUU XBOOK-3 se distingue comme un appareil qui allie performances, design élégant et polyvalence. Que vous soyez un professionnel exigeant, un étudiant en quête d'un appareil polyvalent ou un utilisateur cherchant un ordinateur portable performant pour les loisirs, le KUU XBOOK-3 offre un ensemble complet de fonctionnalités pour répondre à vos besoins.

Vous trouverez le PC portable KUU XBOOK-3 au prix exceptionnel de seulement 186,95 € au lieu de 375 € soit 50% de réduction chez Gearberry. La livraison est prévue sous une quinzaine de jours, gratuitement.



Dernier point, Gearberry organise une opération spéciale pour la rentrée scolaire "Back to School", du 15 au 30 août, accessible sur cette page dédiée.

Au menu 8 cadeaux gratuits, d'une valeur allant jusqu'à 1400 €, 50% de réduction pendant la vente flash, économisez jusqu'à 200 €, la livraison gratuite,... à vous par exemple une imprimante 3D à partir de 180 € !