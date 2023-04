Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois articles en promotion qui pourraient vous intéresser. Une nouvelle journée qui s'annonce riche en réductions.

Commençons avec le PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ITL6. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran de 15,6" en 1920 x 1080 px (FHD). Propulsé par un processeur Intel Core i5 1115G4 couplé à 8 Go de RAM, vous n'aurez aucun problème quant à ses performances au quotidien. Windows 11 est préinstallé sur son SSD de 512 Go, ce qui vous assure une rapidité de lancement des applications et logiciels.

Ce PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 est vendu 449,99 € au lieu de 599,99 € soit 25% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite sous 48 heures.





Continuons avec le vélo électrique Hitway E-Bike. Cet engin de mobilité est doté de roues 16" avec des pneus type ville. Sa batterie de 36 V possède une capacité de 8,4 Ah, ce qui lui donne une autonomie d'environ 70 km. Pour arrêter le véhicule, deux freins à disque à câble vous permettent de freiner. Le fait qu'il soit pliable le rend portatif et adaptatif en toute circonstance.

Ce vélo électrique Hitway E-Bike est vendu 399,99 € au lieu de 999,99 € soit 60% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite, dès le lendemain à votre domicile.





Et terminons ce top 3 avec l'écran AOC LED 27B2AM. Ce moniteur de 27" possède un taux de rafraichissement de 75 Hz et intègre des haut-parleurs. Il affiche un temps de réponse de 4 ms, et une définition de 1920 x 1080 px, ce qui est idéal pour le remplacement d'un écran bureautique classique.

Cet écran AOC LED 27B2AM est vendu 157,90 € au lieu de 199,99 € soit 21% de réduction chez Rue du commerce. Il sera livré chez vous sous 4 jours, pour pas un centime de plus.





