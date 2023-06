Nouvelle semaine, nouvelles promotions. Les e-commerçants ne cessent de nous proposer de belles offres promotionnelles. Aujourd'hui, et comme à notre habitude, nous vous avons concocté une sélection de trois produits affichant de belles remises.

Commençons par le PC portable Microsoft Surface Go 2. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 12,4" à une définition de 1536 x 1024 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 1135G7 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 128 Go.

Ce PC portable Microsoft Surface Go 2 est proposé à 599,99 € au lieu de 799,99 € soit 22% de réduction immédiate chez Darty. La livraison est offerte, chez vous dès le lendemain.





Continuons avec le casque audio JBL Tune 660NC. Ce casque sans fil affiche une autonomie allant jusqu'à 55 heures et exploite la technologie de réduction de bruit active. Il est également doté de la charge rapide, qui vous redonne 2 heures d'autonomie en seulement 5 minutes de charge. Cet appareil est compatible avec les assistants vocaux les plus connus.

Ce casque audio JBL Tune 660NC est vendu 55,99 € au lieu de 79,99 €soit 25% de ristourne chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Enchainons avec le smartphone Samsung Galaxy A54. Cet appareil mobile est doté d'un écran de 6,4" Super AMOLED à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Côté photo, il possède un module arrière de 3 capteurs (12, 50 et 5 MP) tandis qu'une encoche à l'avant intègre une lentille de 32 MP pour les selfies. Ce mobile affiche une autonomie de 48 heures, notamment grâce à sa batterie de 5000 mAh.

Ce smartphone Samsung Galaxy A54 est proposé à 379,99 € au lieu de 799 €soit 52% de remise chez Rakuten. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 5 jours.





