Aujourd'hui, zoom sur le PC portable Ninkear A16 Pro.

Il est doté d'un écran IPS de 16 pouces à une résolution de 2,5K, avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz et une gamme de couleurs 100 % sRVB. Il permet une ouverture à 180°.

Le processeur Ryzen 7 8845HS est équipé de 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence maximale atteignant 5,1 GHz. Il combine un CPU, un GPU et un NPU sur une seule puce, ce qui lui permet de fournir des performances d'intelligence artificielle exceptionnelles jusqu'à 16 TOPS. Les TOPS mesurent la vitesse de traitement d'une puce ou d'un processeur en téra-opérations par seconde, essentiels pour évaluer la performance en intelligence artificielle et le traitement des données.

Grâce au Ryzen AI Engine, le A16 Pro prend en charge diverses architectures d'IA et des modèles à grande échelle, assurant une gestion efficace des applications et des charges de travail intensives en IA.

Le PC intègre également une carte graphique AMD Radeon 780M, un système de dissipation thermique avec deux ventilateurs ainsi que 2 ports USB-C, 2 ports USB 3.0 et 1 port HDMI.

De plus, il dispose de 32 Go de RAM DDR5 et d'un SSD PCIe NVMe de 1 To et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

La batterie de 5 200 mAh assure une autonomie d'une journée, et un chargeur GaN 100 W ainsi qu'une souris filaire sont inclus.

Le PC portable Ninkear A16 Pro