Commençons avec le N-one Nbook Air.

Véritable hybride entre ordinateur et tablette, le Nbook Air est doté d'un double écran tactile de 13,5 pouces d'une résolution de 2256 x 1504 et avec une gamme de couleurs 100% sRGB. La fonction tactile à 10 points et les 1 024 niveaux de sensibilité à la pression permettent d'écrire et de dessiner avec un stylet actif.

Le Nbook Air embarque un processeur Alder Lake-N N100 de 12ème génération avec 4 cœurs, 4 threads et une fréquence turbo de 3,4 GHz ainsi qu'un GPU Intel UHD Graphics de 12ème génération (750 MHz).



Le Nbook Air est équipé de 16 Go de RAM LPDDR5 et d'un SSD de 512 Go.

Il prend en charge le WiFi double bande 802.11ac et le Bluetooth 5.0, ainsi que la charge rapide avec les 2 ports Type-C intégrés.

Un clavier, une souris et une sacoche sont inclus.

Le N-one Nbook Air est en promotion à 559 € avec le code NNNFRNOB + la réduction déjà appliquée au lieu de 678,68 €, soit une remise totale de 17% sur Geekbuying. Livraison gratuite de l'UE.





Passons au N-one Nbook Plus.

Il est équipé d'un écran tactile à 10 points de 14,1 pouces d'une résolution de 1920 x 1080 avec une gamme de couleurs 99% sRGB et rabattable à 360° pour le transformer en tablette. Il offre 4 096 niveaux de niveaux de sensibilité à la pression avec un stylet actif.

Son processeur est un Intel Alder Lake-N N100 avec 4 cœurs, 4 threads et une fréquence maximale de 3,4 GHz et on trouve également un GPU UHD Graphics.

16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go sont intégrés. Grâce à la charge rapide CC, l'ordinateur peut se recharger complètement en 2 à 3 heures.

Le Nbook Plus supporte le WiFi double bande et le Bluetooth 5.0.



Le N-one Nbook Plus est au prix de 379 € avec le code NNNFRNOBP + la réduction déjà appliquée sur le site au lieu de 480,53 €, soit 21% de remise au total sur Geekbuying. Livraison de l'UE offerte.





Enfin, enchaînons avec le N-one NBook Ultra.

Il est doté d'un grand écran 2,5K de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et présentant un rapport écran / corps de 89%, une gamme de couleurs 100% sRGB, une luminosité élevée de 500 nits et un rapport de contraste de 1200:1.

Le NBook Ultra embarque un processeur Ryzen R7-884HS avec 8 cœurs et 16 threads et une fréquence maximale de 5,1 GHz. Sa carte graphique est une Radeon 780M fonctionnant à 2,7 GHz et utilisant l'architecture RDNA3.

Ses deux ports Type-C supportent la charge rapide 100 W.

32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To sont intégrés, et le PC prend aussi en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.



Le N-one NBook Ultra est au prix réduit de 799 € avec le code NNNFRNOBU + la réduction appliquée au lieu de 1 002,74 €, soit une remise totale de 20% sur Geekbuying. Envoi gratuit de l'UE.