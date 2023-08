Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de produits provenant de 3 rayons différents affichant de belles réductions. Il y en aura pour tous les gouts et pour tous les budgets.

Commençons avec le smartphone Google Pixel 7A. Ce téléphone portable est doté d'un écran OLED de 6,1" à un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il est propulsé par un processeur Google Tensor G2 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). L'appareil dispose de 128 Go d'espace de stockage et d'un capteur photo de 64 MP à l'arrière. Sa batterie affiche une autonomie de 72 heures.

Ce smartphone Google Pixel 7A est proposé à 449 € au lieu de 609 € soit 26% de remise immédiate chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Continuons avec le PC portable HP Victus 16-s0011nf. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 16,1" FHD 144 Hz conçu pour le gaming. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 7640HS couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 booste ses performances en jeu. Windows 11 est installé de base sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable HP Victus 16-s0011nf est vendu 1099,99 € au lieu de 1399,99 € soit 21% de réduction chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 3 € sous 48 heures.





Enchainons avec l'aspirateur robot iRobot Roomba i7. Cet aspirateur autonome est entièrement contrôlable par votre smartphone et nettoie votre maison sans que vous vous en rendiez compte. Sa brosse latérale ramènera la poussière vers ses deux brosses traditionnelles multisurfaces et le tout sera aspiré. La fiabilité de la gamme Roomba n'est plus à prouver.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba i7 est bradé à 399 € au lieu de 679 € soit 41% de ristourne chez Amazon. La livraison est offerte sous 2 jours.





