Jusqu'au 12 août, profitez des offres brûlantes Acer de l'été avec des réductions automatiques pouvant aller jusqu'à -30 % sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, écrans, produits gaming et accessoires.

Vous pouvez également obtenir Office 365 Personnel gratuitement si vous achetez un PC entre le 2 août 15h et le 6 août 09h.

Découvrez ci-dessous une petite sélection d'offres intéressantes.

Voici tout d'abord le PC portable gaming Predator Triton Neo 16 Pro.

Son écran IPS de 16 pouces offre une résolution WQXGA de 2 560 x 1 600 avec un ratio de 16:10 et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz.

Le PC embarque un processeur Intel Core Ultra 7 155H avec 16 cœurs et pouvant atteindre une fréquence de 4,80 GHz.

Il est doté de 32 Go de mémoire vive LPDDR5X et dispose de deux SSD PCIe de 1 To chacun, configurés en RAID.

La partie graphique est assurée par une carte RTX 4070 équipée d'un commutateur MUX. Cette carte est préinstallée avec les pilotes NVIDIA Studio et des outils d'IA exclusifs. Elle bénéficie également de la technologie DLSS 3.5, incluant le ray reconstruction basé sur l'IA, afin de répondre aux besoins des logiciels les plus exigeants en matière de graphisme.



Grâce à Predator Sense, vous pouvez personnaliser l'éclairage RGB de votre clavier en trois zones distinctes, choisir parmi quatre modes de fonctionnement axés sur le gaming, ajuster la dynamique du ventilateur et surveiller l'état du système en temps réel.

Acer PurifiedVoice 2.0 utilise l'IA pour réduire les bruits de fond et garantir une clarté vocale optimale grâce à sa configuration à trois microphones et à la technologie de formation de faisceaux.

Le PC portable gaming Predator Triton Neo 16 Pro est en promotion à 1 999 € au lieu de 2 499 € sur le site Acer avec la réduction automatique de 500 €. Livraison gratuite sous 5 jours.

Voici d'autres articles Acer affichant des remises :

PC portables

Acer Predator Helios Neo 16 - PHN16-72 à 2 099 € avec la remise de 500 € (16" IPS WQXGA 2 560 x 1 600 240Hz, Intel Core i7-14700HX 20 cœurs, 32 Go DDR5 SDRAM, 1 To + 1 To PCIe NVMe SED SSD RAID 0, RTX 4070 avec 8 Go mémoire dédiée)





(16" IPS WQXGA 2 560 x 1 600 240Hz, Intel Core i7-14700HX 20 cœurs, 32 Go DDR5 SDRAM, 1 To + 1 To PCIe NVMe SED SSD RAID 0, RTX 4070 avec 8 Go mémoire dédiée) Acer Predator Helios Neo 18 - PHN18-71 à 2 299 € avec la remise de 500 € (18" IPS WQXGA 2 560 x 1 600 165Hz, Intel Core i7-14700HX 20 cœurs, 32 Go DDR5 SDRAM, 1 To + 1 To PCIe NVMe SED SSD RAID 0, RTX 4070 avec 8 Go mémoire dédiée)

PC de bureau

Acer Veriton N Pro VN4710GT à 799 € avec la remise de 300 € (Intel Core i7-13700T 16 cœurs, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 512 Go, Intel HD Graphics mémoire partagée)





(Intel Core i7-13700T 16 cœurs, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 512 Go, Intel HD Graphics mémoire partagée) Acer Aspire C 27 Pro Tout-en-un à 1 299 € avec la remise de 400 € (avec écran 27" Full HD, Intel Core i7-1360P 12 cœurs, 32 Go DDR4 SDRAM, SSD 1 To + HDD 2 To, Intel Iris Xe Graphics mémoire partagée)





Acer Predator Orion 7000 - PO7-655 à 2 999 € avec la remise de 500 € (Intel Core i9-14900KF 24 cœurs, 32 Go DDR5 SDRAM, SSD 2 To, RTX 4080 SUPER avec 12 Go mémoire dédiée) (Intel Core i9-14900KF 24 cœurs, 32 Go DDR5 SDRAM, SSD 2 To, RTX 4080 SUPER avec 12 Go mémoire dédiée)

Écrans PC

Acer Vero B7 - B277DE à 199,90 € avec la remise de 50 € (27" IPS Full HD, 100Hz DP / HDMI, 75Hz VGA, 4 ms, FreeSync, 250 cd/m²)





Acer UT241Y - tactile à 279,90 € avec la remise de 50 € (23,8" IPS Full HD, 75Hz, synchronisation adaptative AMD, 4 ms, 250 cd/m²)



(23,8" IPS Full HD, 75Hz, synchronisation adaptative AMD, 4 ms, 250 cd/m²)

Acer Predator X28 - gaming à 999,90 € avec la remise de 200 € (28" IPS 4K UHD, 144Hz / 152Hz overclock, G-SYNC, HDR 400, 1 ms / 0,2 ms, jusqu'à 400 cd/m²) (28" IPS 4K UHD, 144Hz / 152Hz overclock, G-SYNC, HDR 400, 1 ms / 0,2 ms, jusqu'à 400 cd/m²)

Découvrez tous les articles en promotion sur la page des offres brûlantes Acer.