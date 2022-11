Le stockage en ligne a le vent en poupe depuis que la majorité des Français a accès à des abonnements fibre, rendant son utilisation encore plus simple que par le passé, aussi facile à utiliser que le stockage physique, mais présentant de nombreux avantages.

Le stockage de documents sur le net, ou sur le "cloud", est donc clairement une solution à envisager. Cela permet en premier lieu de stocker vos données comme les photos, vidéos, et autres documents ou fichiers, mais aussi et surtout de les rendre accessibles partout où vous vous trouvez.

Autre avantage décisif, vos données sont en sécurité, car redondées, c'est-à-dire qu'elles sont situées sur des serveurs différents, rendant leur perte extrêmement peu probable (le risque zéro n'existant pas).

pCloud fait partie de ces acteurs qui valent le coup et ses offres spéciales Black Friday du moment devraient terminer de vous convaincre.

Signalons dès le début que leurs serveurs de stockage sont situés en Europe et donc vos données restent privées même aux yeux du gouvernement ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où le gouvernement se réserve le droit d'accès à vos données (par exemple si vous stockez sur Gmail). Cet avantage est d'autant plus fort que la société réside en Suisse qui affiche une législation des plus strictes sur la vie privée.

Un autre critère est la sécurisation de vos données qui profitent d'un cryptage TLS / SSL, mais il est également possible de souscrire de façon optionnelle à pCloud Crypto qui permet de protéger certains de vos fichiers avec un mot de passe, rendant le vol de données quasi impossible.

Vous pouvez aussi profiter de l'option File Sharing qui permet de partager avec vos proches des fichiers volumineux en toute sécurité. Et pour finir, l'utilisation de pCloud est une solution complète et facile à utiliser qui a été conçue pour rendre simple l'utilisation pour l'utilisateur final.

Pour le Black Friday, pCloud propose trois offres à ne pas rater avec jusqu'à 85% de réduction :

500 Go Premium Lifetime à 139 € au lieu de 570 € soit -76% (500 Go de stockage, 500 Go de trafic des liens de partage, partage équitable, personnalisation des liens de partage, 30 jours d'historique de corbeille)





2 To Premium Plus Lifetime à 279 € au lieu de 1140 € soit -76% (pareil, mais avec 2 To de stockage et 2 To de trafic de liens)





10 To personnalisé Lifetime à 890 Go au lieu de 6000 € soit -85% (pareil, mais avec 10 To de stockage et 2 To de trafic de liens)

Pour rappel, spécificité de pCloud, vous n'aurez qu'à payer une seule et unique fois votre abonnement pour en profiter ensuite à vie.

Découvrir les offres Black Friday de pCloud