Le stockage en ligne présente de multiples avantages en termes de disponibilité et d'accès permanent depuis n'importe quel appareil relié à Internet. Plus besoin de s'inquiéter de la capacité de stockage de l'appareil ou de savoir où a été rangé tel fichier, photo ou vidéo, tout peut être centralisé et accessible d'un clic.

Toutefois, le dépôt sur des serveurs distants peut être une source de difficultés. De la qualité de l'interface à la confiance accordée au fournisseur de services, sachant qu'il peut éventuellement être contraint d'ouvrir l'accès aux données à des agences gouvernementales ou pour des besoins d'alimentation en contenus des modèles d'IA, doit inciter à un minimum de prudence et de précautions.

En étant installée en Suisse et dotée de centres de données aux Etats-Unis mais aussi au Luxembourg, l'entreprise pCloud offre un cadre de sécurité appréciable, surtout pour des données sensibles.

Et bonne nouvelle, pCloud propose des offres à prix cassé pour le Black Friday 2025, avec du stockage et un offre spéciale ajoutant en plus du chiffrement et un gestionnaire de mots de passe.

Son pack pCloud 3 en 1 en édition limitée et ses offres de stockage de 1 à 10 To ont l'avantage de constituer des offres lifetime (paiement unique, pas d'abonnement, vous en profitez à vie) pour profiter de ses services, le tout avec des remises pouvant aller jusqu'à 60% !

L'offre Black Friday 2025 de pCloud se décompose de la façon suivante :

pCloud pack 3 en 1 de 5 To : 599 € (-60%)

pCloud stockage 1 To : 199 € (-54%)

pCloud stockage 2 To : 279 € (-53%)

pCloud stockage 10 To : 799 € (-58%)

Le service de stockage en ligne pCloud est accessible depuis n'importe machine (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) avec pour les PC une application de bureau pCloud Drive faisant office de disque virtuel vers lequel placer ou retirer simplement les applications.

Le service réalise des synchronisations instantanées et peut procéder à des sauvegardes automatiques via pCloud Backup. L'interface offre des options collaboratives avec les documents stockés entre utilisateurs de pCloud et en dehors.

On trouvera également en nouveauté les fonctions pCloud Photo et Editeur de photos sur pCloud Web et pCloud Drive qui sont maintenant intégrées d'office sans coût supplémentaire.

Le pack pCloud 3 en 1 ajoute les options pCloud Encryption et pCloud Pass. La première apporte une couche de chiffrement supplémentaire avec clé unique côté client, non détenue par l'entreprise.

pCloud Pass est pour sa part un gestionnaire de mots de passe avec possibilité de générer des mots de passe forts et remplissage automatique de formulaires. Il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation.

L'offre spéciale de pCloud pour le Black Friday est valable jusqu'au 29 novembre 2025. C'est le moment d'en profiter !