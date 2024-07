Beaucoup de nos données sont stockées localement dans nos appareils, mais elles ne sont pas toujours facilement accessibles. Pour les avoir toujours sous la main, une solution de stockage en ligne peut être une alternative intéressante, mais il faut avoir confiance dans le fournisseur et les garanties de protection qu'il propose et s'accommoder de restrictions de taille de stockage ou de transfert de fichiers.

Le service de stockage en ligne pCloud se veut à la fois pratique et sécurisé pour répondre à tous les besoins. L'entreprise a son siège en Suisse et dispose de deux centres de données, l'un aux États-Unis et l'autre au Luxembourg, avec la possibilité de choisir sa préférence.

Accéder à ses fichiers partout et à tout moment

Le service fonctionne sur Windows, macOS et Linux via une application pCloud Drive créant un disque virtuel permettant de réaliser toutes les opérations de transfert et d'accès aux fichiers, avec une synchronisation automatique et la possibilité de disposer de sauvegardes multiples via l'option pCloud Backup.

Le stockage peut être utilisé pour les besoins des particuliers (on trouve d'ailleurs un lecteur audio et vidéo intégré et capable de streaming), mais aussi des entreprises. pCloud intègre en effet de multiples outils collaboratifs (partage de liens, invitations aux dossiers, demandes de fichiers) pouvant fonctionner entre utilisateurs de pCloud et non-utilisateurs.

Avec pCloud, on peut ainsi accéder à ses données n'importe quand et depuis n'importe quel appareil connecté. En amont des Jeux olympiques 2024 de Paris, et pour célébrer la fête nationale, pCloud propose de grosses promotions sur ses offres à vie (lifetime, vous ne payez qu'une seule fois pour un accès à vie) allant jusqu'à -70% !

Grosses réductions et chiffrement offert

A cette occasion, pCloud lance une offre en édition limitée avec 1 To de stockage, en plus des options à 2 To ou 10 To. Et pour toutes les offres, l'option de chiffrement pCloud Encryption est offerte !

pCloud Encryption se charge de chiffrer vos fichiers et de les masquer, avec des clés de chiffrement uniques non partagées dont l'utilisateur est le seul détenteur.

Les promotions sur les offres lifetime stockage en ligne de pCloud avec pCloud Encryption offert courent du 8 au 16 juillet 2024 avec les tarifs suivants :