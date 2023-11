Le très haut débit est devenu une réalité pour beaucoup d'utilisateurs, entre l'accès à la fibre pour l'internet fixe et les possibilités de la 5G du côté des réseaux mobiles. Cela permet de transférer rapidement de gros fichiers pour des activités personnelles, professionnelles ou pour du stockage.

Il peut donc être intéressant de disposer d'une solution qui rend ces fichiers et documents accessibles à tout moment, et ce depuis n'importe quel appareil, pour des besoins de disponibilité immédiate ou comme sauvegarde.

Et justement, à l'occasion du Black Friday, le service de stockage en ligne pCloud propose d'importantes promotions jusqu'au 26 novembre avec jusqu'à -85 % sur son pack exclusif pCloud 3 en 1 en édition limitée avec 5 To de stockage et les options pCloud Encryption et pCloud Pass offertes à vie.

Le service de stockage en ligne pCloud peut répondre à toutes ces problématiques en offrant un service facile d'emploi et sécurisé. L'offre du fournisseur suisse s'appuie sur deux centres de données (USA et Luxembourg) se conformant au RGPD et dotés de multiples couches de sécurité (AES 256-bit, redondance des fichiers, authentification à deux facteurs...).

Sauvegarder ses fichiers, y accéder depuis n'importe où

Le service est accessible via Windows, Mac ou Linux par l'intermédiaire d'une application dédiée pCloud Drive créant un disque virtuel où stocker les données devient un jeu d'enfant, avec une fonction de sauvegarde automatique pCloud Backup et des possibilités de collaboration sur des documents entre utilisateurs du service pCloud ou utilisateurs invités.

Il peut aussi être utilisé depuis un appareil Android ou iOS via les applications mobiles récupérables sur les portails de téléchargement. Elles disposent d'une fonction de téléchargement automatique qui pourra régulièrement libérer de l'espace de stockage sur les téléphones portables.

Des options pour renforcer la sécurité

Pour aller plus loin, le service de stockage en ligne de pCloud propose des options de sécurité renforcées. Avec pCloud Encryption, il est possible d'assurer un chiffrement des fichiers sur les appareils et de les masquer, avec des clés de chiffrement détenues seulement par l'utilisateur et un fonctionnement très simple pour un usage immédiat et efficace.

L'option pCloud Pass est pour sa part un gestionnaire de mots de passe sécurisé simplifiant l'accès aux données depuis n'importe quel appareil, avec remplissage automatique de formulaires et générateur de mots de passe forts.

A l'occasion du Black Friday, le pack exclusif pCloud 3 en 1 en édition limitée avec 5 To de stockage et les options pCloud Encryption et pCloud Pass offertes à vie est proposé au tarif de seulement 599 €, soit 85% de réduction (pour rappel, il s'agit d'une offre lifetime, vous ne payez qu'une seule et unique fois pour bénéficier du stockage et des options à vie).

Vous bénéficierez ainsi de l'espace de stockage avec sauvegarde et synchronisation automatiques, gestion et partage de fichiers, mais aussi du chiffrement côté client et du gestionnaire de mots de passe sécurisé en une offre unique.

Toujours pour le Black Friday, et jusqu'au 26 novembre, pCloud propose également de grosses réductions sur ses forfaits de stockage en ligne qui voient leur prix coupé en deux (également en offre lifetime) :

pCloud Premium 500 Go : 139 € (-76%)

(-76%) pCloud Premium Plus 2 To : 279 € (-76%)

(-76%) pCloud Ultra 10 To : 890 € (-85%)





pCloud, le stockage en ligne jusqu'à -85% pour le Black Friday !