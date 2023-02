Avec l'essor des abonnements fibre et le haut débit qu'ils apportent, le stockage en ligne peut être une solution très pratique pour entreposer ses données. Pas besoin de s'inquiéter de la panne du système de stockage ou simplement d'avoir oublié cette clé USB ou ce disque de stockage amovible, les données sont tout le temps accessibles, de partout et sur tous les appareils.

Certes mais et la sécurité alors ? C'est justement un point central de l'offre du fournisseur de service de stockage en ligne pCloud. D'abord, l'entreprise est basée en Suisse et respecte le strict droit suisse sur la protection des données personnelles.

Ensuite, les serveurs (conformes RGPD) où sont stockées vos données peuvent être purement européens (le choix vous est donné à l'ouverture d'un compte). A cette décision qui vous appartient s'ajoutent de multiples couches de protection : chiffrement AES 256 bit pendant et après le transfert en TLS / SSL, redondance des fichiers copiés sur des serveurs distincts, authentification à deux facteurs, certification ISO 27001:2013...

Sécurité maximale mais facile à utiliser

Si besoin, l'option pCloud Crypto ajoutera un chiffrement et une protection par mot de passe des fichiers sensibles dont vous seul aurez la clé, de manière à protéger vos données même si votre ordinateur ou votre smartphone est volé.

La complexité des couches de protection n'empêche pas une utilisation très simple de l'interface de gestion des fichiers. pCloud fournit tout le nécessaire pour rechercher par nom, filtrer par format ou jeter les anciens fichiers dans la corbeille (où ils restent récupérables durant un certain nombre de jours, on n'est jamais trop prudent).

Il est également possible de partager et d'échanger des fichiers en mode collaboratif, avec des liens de partage et de dépôt pour les collaborateurs comme pour la famille, permettant des échanges dans les deux sens. Et il y a même un lecteur de médias pour lire directement les fichiers audio et vidéo stockés.

Ultilisable pour des besoins professionnels comme personnels, le service de stockage en ligne pCloud fête la Saint Valentin à sa manière en proposant de grosses promotions (jusqu'à -85%) sur ses offres, en fonction de la quantité de stockage pour un abonnement qui est pour rappel à vie (lifetime, vous ne payez qu'une seule et unique fois) :

Forfait Premium 500 Go : 139 € (au lieu de 579 €, soit -76% )

(au lieu de 579 €, soit ) Forfait Premium Plus 2 To : 279 € (au lieu de 1140 €, soit -76% )

(au lieu de 1140 €, soit ) Forfait Personnalisé 10 To : 890 € (au lieu de 6000 €, soit -85%)

Et pour encore plus de sécurité, l'option pCloud Encryption profite d'une promotion de -74% en offre lifetime, soit 150 € au lieu de 575 € !

