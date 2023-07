Avec l'expansion des abonnements fibre optique et les larges possibilités qu'ils offrent en termes de vitesse de réception des données, mais surtout d'émission, le stockage cloud est devenue une solution extrêmement simple, pratique et rapide pour conserver ses données. Pas besoin de se préoccuper d'une défaillance due votre système de stockage, d'un vol ou encore d'un incendie, vos données sont constamment accessibles, n'importe où et depuis tous les dispositifs.

Toutefois, qu'en est-il de la sécurité ? C'est précisément un aspect essentiel de l'offre du prestataire de services de stockage en ligne pCloud. Pour rappel, pCloud est un service d'hébergement de fichiers fondé en Suisse en 2013 et utilisé actuellement par 18,9 millions d'utilisateurs. Le service est accessible par une interface web ainsi que par des logiciels client (Windows, MacOS, Linux, app de bureau, iOS, Android...).

Signalons que la société est établie en Suisse et observe scrupuleusement les lois suisses très strictes en matière de protection des données personnelles. Un très bon point.

De plus, les serveurs sur lesquels vos données sont stockées sont conformes au RGPD et sont obligatoirement situés en Europe (vous avez le choix lors de l'ouverture d'un compte). À ceci s'ajoutent de multiples niveaux de protection : le chiffrement AES 256 bits pendant et après le transfert via TLS/SSL, la duplication des fichiers sur des serveurs distincts, l'authentification à deux facteurs, la certification ISO 27001:2013, etc.

Plus sécurisé = tranquillité d'esprit

Si nécessaire, l'option pCloud Encryption offre la possibilité de chiffrer et de protéger par mot de passe des fichiers sensibles, dont vous seul aurez la clé, afin de garantir la sécurité de vos données, même en cas de vol de votre ordinateur ou de votre smartphone.

La complexité des mesures de protection n'entrave en rien la simplicité d'utilisation de l'interface de gestion des fichiers. pCloud met à disposition tous les outils nécessaires pour effectuer des recherches par nom, la possibilité de filtrer par format ou d'envoyer les anciens fichiers à la corbeille (où ils peuvent être récupérés pendant un certain nombre de jours, car il vaut mieux prévenir que guérir).

Il est également possible de partager et de collaborer sur des fichiers en utilisant des liens de partage et de dépôt, que ce soit avec des collègues ou des membres de la famille, permettant ainsi des échanges bidirectionnels. De plus, pCloud propose même un lecteur multimédia intégré pour lire directement les fichiers audios et vidéos stockés.

Valable pour un usage tant professionnel que personnel, le service de stockage en ligne pCloud célèbre la fête nationale française de manière originale en proposant d'importantes promotions, jusqu'à -85%, sur ses offres en fonction de la capacité de stockage, avec pour rappel un abonnement à vie (vous ne payez qu'une seule fois et ensuite vous pourrez utiliser le service sans limites de temps).

Ces promotions sont valables uniquement du 10 au 17 juillet 2023 donc ne tardez pas !

Vous aurez ainsi le choix entre :

Forfait Premium 500 Go : 139 € (au lieu de 570 €, soit -75%)

(au lieu de 570 €, soit -75%) Forfait Premium Plus 2 To : 279 € (au lieu de 1140 €, soit -75%)

(au lieu de 1140 €, soit -75%) Forfait Custom 10 To : 890 € (au lieu de 6000 €, soit -85%)

Et pour renforcer davantage la sécurité, l'option pCloud Encryption bénéficie d'une promotion de -80% en offre à vie, à seulement 115 € au lieu de 575 € !

Découvrir les offres pCloud en promotion sur le site officiel