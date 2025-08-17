Après une absence prolongée dans l’univers des montres connectées, la marque Pebble revient sur le devant de la scène avec sa future Pebble Time 2..qui reprend la dénomination du projet Kickstarter de 2016.

Ce nouveau modèle, fruit de la récupération de la propriété intellectuelle de Pebble par son créateur Eric Migicovsky, incarne un subtil équilibre entre design soigné, fonctions modernes et autonomie remarquable. La Pebble Time 2 ambitionne de séduire par sa simplicité et son efficacité, loin de la course aux écrans toujours plus sophistiqués.

Un design métallique raffiné au service de la durabilité

La Pebble Time 2 s’impose par son esthétique soignée, hommage direct à la lignée des Pebble Time Steel. Elle arbore une coque avant et arrière en acier inoxydable 316 ainsi que des boutons métalliques striés pour une meilleure prise en main. Ce cadre robuste et élégant se distingue par des bords arrondis et un verre plat renforcé, assurant à la fois confort et résistance face aux rayures.

Le poids total atteint environ 48 grammes avec son bracelet attaché, léger pour un modèle tout en métal. Ce dernier est un système standard de 22 mm avec mécanisme de libération rapide, facilitant ainsi le remplacement sans outils.

Quatre coloris restent à finaliser pour offrir une palette adaptée aux goûts variés des utilisateurs. Cette nouvelle configuration privilégie l’endurance et la sobriété, sans sacrifier le style.

Écran e-paper couleur et interface tactile : sobriété et clarté

Au cœur de la montre, un écran e-paper de 1,5 pouce affiche 64 couleurs avec une définition de 200x228 pixels. Grâce à cette technologie à encre électronique, la Pebble Time 2 propose une excellente visibilité même en plein soleil tout en consommant très peu d'énergie. C’est un choix assumé qui s’éloigne des écrans LCD classiques pour offrir une expérience durable.

De plus, la présence d’un écran tactile élimine le besoin d’un nombre excessif de boutons, rendant la navigation fluide et intuitive. L’écran est accompagné d’un système d’éclairage arrière multicolore RGB, personnalisable pour s’adapter aux notifications ou préférences de l’utilisateur. Ce rétroéclairage intelligent est un ajout notable comparé aux anciens modèles Pebble qui se limitaient à un rétroéclairage monochrome.

Fonctionnalités santé et connectivité bien calibrées

En matière de suivi personnel, la Pebble Time 2 intègre un moniteur de fréquence cardiaque, un traqueur de pas et de sommeil, ainsi qu’un capteur boussole pour une meilleure géolocalisation en association avec un smartphone.

Pour compléter le tout, un deuxième microphone a été ajouté afin d’envisager une éventuelle fonctionnalité de suppression active du bruit ambiant lors des appels ou commandes vocales, promettant une meilleure qualité sonore.

La montre est aussi équipée d’un haut-parleur permettant de répondre aux appels directement depuis le poignet et d’émettre des alertes sonores, tout en emportant un moteur vibrant pour notifier discrètement l’utilisateur.

La connexion Bluetooth assure une liaison fluide avec les applications iPhone et Android, garantissant ainsi une compatibilité étendue pour les notifications et le contrôle de la musique.

Une autonomie remarquable et une robustesse adaptée à tous

Un des points forts revendiqués de la Pebble Time 2 repose sur son autonomie avoisinant les 30 jours, un exploit rendu possible par l’écran e-paper qui consomme peu d’énergie.

Cette endurance en fait un compagnon idéal pour ceux qui ne veulent pas recharger leur montre quotidiennement. Le dos vissé de la montre assure une meilleure étanchéité, avec une certification IPX8 visée, et un accès facile à la batterie pour maintenance et remplacement.

Grâce à sa résistance à l’eau, ce modèle peut accompagner son porteur dans ses activités aquatiques, renforçant son image d’outil fiable pour le quotidien. Le design a également évolué pour offrir une ergonomie améliorée, avec des boutons désormais inclinés pour une meilleure accessibilité. Le choix d’un verre plat réduit les reflets et facilite la lecture depuis différents angles, un atout pour une montre pensée avant tout pour la lisibilité.

Le retour de Pebble s’appuie sur cette smartwatch équilibrée, qui marque une rupture avec la tendance à la surenchère technologique souvent retrouvée dans les montres connectées modernes.

Elle plaira particulièrement à ceux qui recherchent une interface claire, une autonomie étendue, un design robuste et un peu de nostalgie high-tech. Son lancement est prévu pour décembre 2025, avec une possibilité pour les premiers acheteurs de choisir leur coloris et de changer leur précommande initiale.