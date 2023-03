Face à la montée des tensions géostratégiques, à l'utilisation de missiles toujours plus sophistiqués, dont les missiles hypersoniques, et à la militarisation grandissante de l'espace proche de la Terre, surveiller ce qui s'y passe devient un enjeu de sécurité nationale.

La Space Developement Agency (SDA), appartenant au Pentagone, prépare une constellation de satellites en orbite basse qui permettra entre autres d'assurer un suivi de l'espace aérien et d'alerter rapidement en cas de menace.

Les dix premiers satellites de cet ensemble, baptisés Tranche 0, vont être lancés ce 30 mars 2023 depuis le pas de tir de la base militaire de Vandenberg, en Californie, à partir d'un lanceur réutilisable Falcon 9 de la firme SpaceX.

Communications et suivi de missiles hypersoniques

Les satellites seront envoyés sur une orbite polaire à 1000 kilomètres d'altitude avant d'être déployés sur deux plans orbitaux. Sur l'ensemble, huit satellites serviront de relais de communications tandis que deux autres disposeront de capteurs infrarouge et pourront détecter et suivre des missiles hypersoniques via un réseau de surveillance Tracking Layer.

Les premiers, conçus par York Space Systems, coûtent 15 millions de dollars l'unité et seront le support d'un réseau de transmission Transport Layer, tandis que les satellites de suivi ont un coût de 40 millions de dollars.

Le projet global prévoit de créer une constellation de 300 à 500 satellites positionnés à des altitudes entre 750 et 1200 kilomètres et pourront constituer une ossature pour le commandement interarmées américain sur tous les terrains possibles (cyberespace compris). Un peu comme la constellation Starlink de SpaceX, ils pourront couvrir toute la surface du globe et assurer des communications militaires instantanées partout.

S'adapter aux nouvelles menaces

De son côté, a partie Tracking Layer porte sur la création d'un maillage de 200 satelllites de surveillance dotés de capteurs infrarouge couvrant de larges portions de la surface du globe et devant permettre de détecter et suivre tout tir de missile.

Un test de détection et suivi de missile hypersonique doit d'ailleurs avoir lieu au printemps 2024. Les Etats-Unis veulent ainsi être en capacité de se défendre contre ce nouveau type d'arme déjà utilisé par la Russie et sans doute prêt à l'emploi en Chine, tandis que les Etats-Unis en sont toujours aux phases d'essai.

Cette première série de satellites va essentiellement servir de banc de test pour valider les technologies mises en place tandis que la grappe suivante, Tranche 1, alimentera concrètement la constellation pour la densifier et sera placée en orbite dans les prochains 18 mois.

La SDA teste ainsi un concept d'architecture permettant des déploiements rapides avec la possibilité de mettre à jour les équipements dans des délais courts. Dès à présent, elle se félicite du délai court de deux ans et demi entre la commande des satellites et leur mise en orbite.