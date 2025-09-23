C'est un regard posthume sur l'une des plus grandes arlésiennes de Xbox. Après des années de développement chaotique, le reboot de Perfect Dark a été annulé en juillet 2025, et son studio, The Initiative, fermé.

Aujourd'hui, des fuites de documents internes, partagées par un ancien développeur, lèvent le voile sur ce que ce titre aurait dû être : une réinterprétation moderne et ambitieuse du jeu d'espionnage, bien loin de son héritage Nintendo 64.

Quelle était la vision créative derrière ce reboot ?

L'ambition de The Initiative était claire : profiter de l'absence des sagas Metal Gear Solid et 007 pour s'imposer sur le créneau du jeu d'agent secret. Pour y parvenir, l'inspiration majeure n'était autre que la série HBO Westworld, citée comme un modèle pour réinventer une licence culte avec des thématiques modernes.

Le projet prévoyait une sortie au format épisodique, les documents faisant explicitement référence à une "Saison 1", et une direction artistique "Eco Sci-Fi", mêlant design futuriste et environnements durables.

Comment le gameplay devait-il se démarquer ?

Au-delà de son ambiance, le jeu devait introduire plusieurs systèmes de jeu originaux. Le plus détaillé dans les fuites est l'Adrenaline System. L'adrénaline aurait fonctionné comme une ressource se régénérant avec le temps, permettant à l'héroïne Joanna Dark de débloquer des capacités surpuissantes : se soigner, augmenter ses dégâts, réduire les dégâts subis, ou encore ralentir le temps pour esquiver les balles et viser avec plus de précision.

Tuer plusieurs ennemis rapidement aurait même prolongé cet effet, avec des animations d'exécution spéciales à la clé.

Pourquoi ce projet a-t-il été abandonné ?

Malgré un développement actif jusqu'en avril 2025, le projet a été l'une des victimes de la restructuration massive opérée chez Xbox à l'été 2025.

Le destin du jeu a été définitivement scellé après l'échec des négociations qui auraient pu voir Take-Two reprendre le financement du projet. Ces fuites ravivent les questions sur la gestion des studios par Microsoft et sur le sort de licences emblématiques laissées en sommeil.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu était-il vraiment épisodique ?

Oui, tout porte à le croire. Les documents internes mentionnent spécifiquement une "Saison 1" et le développement d'une "vertical slice" (une démo interne représentative du jeu final) pour cette première saison, ce qui confirme les rumeurs précédentes sur un format de sortie par épisodes.

Qui développait le jeu ?

Le développement était initialement piloté par The Initiative, un studio "AAAA" créé par Microsoft pour l'occasion. Face aux difficultés, Crystal Dynamics (la saga Tomb Raider) avait été appelé en renfort pour co-développer le projet.

Le trailer de 2024 était-il faux ?

Le sujet est sensible. Après l'annulation, des rapports ont affirmé que le trailer était "essentiellement faux". Cependant, un concepteur de niveaux ayant travaillé sur le jeu a nuancé ces propos, expliquant que les images provenaient bien d'une démo jouable, même si elle contenait "quelques éléments factices" pour les besoins de la présentation.