Perplexity, la start-up qui bouscule le monde de la recherche, a dévoilé son nouveau fleuron le 9 juillet 2025 : Comet, un navigateur web entièrement alimenté par l'IA. Cette initiative marque une tentative audacieuse de la part de l'entreprise de se positionner comme l'alternative principale à Google Search. Jusqu'à présent, pour trouver des informations, tout le monde passait (presque) systématiquement par Google Chrome. Avec Comet, Perplexity cherche à atteindre les utilisateurs directement, sans cet intermédiaire.

La fonctionnalité phare de Comet, c'est bien sûr l'intégration native du moteur de recherche IA de Perplexity, qui est d'emblée défini comme le service par défaut. Cela met le produit central de l'entreprise, les résumés de résultats de recherche générés par l'IA, au premier plan de l'expérience utilisateur. L'objectif d'Aravind Srinivas, le PDG de Perplexity, est ambitieux : "développer un système d'exploitation avec lequel vous pouvez presque tout faire", transformant l'IA de Perplexity en un assistant polyvalent à travers les applications et les sites web.

Comet Assistant : Votre nouvel allié intelligent pour le web ?

Comet ne se contente pas de réinventer la recherche ; il introduit également le Comet Assistant, un nouvel agent IA intégré directement au navigateur. Son ambition ? Automatiser les tâches routinières de l'utilisateur. Imaginez un assistant capable de résumer vos e-mails ou vos événements de calendrier, de gérer vos onglets de navigation, ou même de parcourir des pages web à votre place. Vous pouvez activer cet assistant via une barre latérale sur n'importe quelle page web. Cela lui donne un accès visuel au contenu de la page, lui permettant de répondre à des questions spécifiques sur ce que vous lisez, de comparer des produits ou de simplifier des flux de travail.

C'est une approche plus complète de l'expérience utilisateur, axée sur l'organisation de l'information et l'automatisation. Cette fonctionnalité vise à réduire la surcharge d'informations et à rendre l'interaction avec le web plus efficace. Une évolution majeure pour l'intelligence artificielle et notre quotidien numérique, alors que Google déploie également de nombreuses intégrations IA dans Chrome, avec un "AI Mode" qui ressemble étonnamment à Perplexity. Le lancement de Comet affirme l'intérêt de l'industrie pour faire du navigateur l'interface par défaut de l'IA.

Comet : Qui peut déjà l'utiliser et quel est son avenir ?

Pour l'instant, l'accès à Comet est exclusif. Seuls les abonnés au plan Perplexity Max, facturé 200 dollars par mois, peuvent en profiter. Une petite poignée d'invités inscrits sur une liste d'attente ont également eu la chance de le tester. Lancé initialement sur Mac et Windows en version bêta, Perplexity prévoit d'étendre la disponibilité de Comet à d'autres plateformes dans les mois à venir. Le PDG, Aravind Srinivas, a clairement exprimé l'enjeu : devenir le navigateur par défaut des utilisateurs pourrait se traduire par une "rétention infinie", augmentant ainsi le nombre de requêtes sur Perplexity. Il vise à terme à développer un "système d'exploitation" où l'IA de Perplexity vous assisterait partout.

Cependant, le chemin est semé d'embûches. Perplexity a déjà été critiquée et même poursuivie en justice par certaines publications pour avoir prétendument reproduit des articles entiers via son moteur de recherche. La collecte de données clients pour des publicités ciblées est aussi un objectif avoué. Mais le secteur est en pleine agitation : des concurrents comme OpenAI ont lancé leur "SearchGPT", et Google continue d'intégrer l'IA à Chrome. Perplexity espérerait même racheter Chrome si Google devait s'en séparer suite à un procès antitrust.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Comet, le nouveau navigateur de Perplexity ?

Comet est le premier navigateur web développé par Perplexity, intégrant directement son moteur de recherche basé sur l'IA et un assistant intelligent (Comet Assistant). Il vise à simplifier la recherche et l'automatisation de tâches en ligne, défiant ainsi les navigateurs traditionnels et Google Search.

Quelles sont les fonctionnalités principales de Comet Assistant ?

Comet Assistant est un agent IA capable d'automatiser des tâches routinières : il peut résumer des e-mails, gérer des onglets, naviguer sur des pages web, répondre à des questions spécifiques sur le contenu affiché, comparer des produits, et simplifier des flux de travail, tout cela directement depuis le navigateur.

Qui peut utiliser Comet actuellement et quel est son potentiel futur ?

Pour l'instant, Comet est accessible uniquement aux abonnés Perplexity Max (200 $/mois) et à un groupe d'invités sur liste d'attente (Mac et Windows). Perplexity a l'ambition d'étendre son accès et de faire de Comet une interface centrale pour l'IA sur le web, visant une "rétention infinie" des utilisateurs pour concurrencer Google Search.