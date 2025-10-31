La banque d'images Getty Images et la start-up d'IA Perplexity, connue pour son moteur de réponse, annoncent un accord de licence pluriannuel et à l'échelle mondiale.

Ce que prévoit l'accord au montant non communiqué

L'accord prévoit que Perplexity intègre l'API de Getty Images directement dans ses flux de travail. Cela donnera à la start-up l'accès à des visuels de haute qualité pour enrichir l'expérience utilisateur de son moteur de recherche.

En outre, Perplexity s'engage à améliorer l'affichage des images en incluant des crédits clairs et des liens vers la source. Une mesure pour " éduquer sur l'utilisation légale appropriée du contenu sous licence ".

Les réactions des deux parties

Pour Nick Unsworth, vice-président du développement stratégique chez Getty Images, " des partenariats tels que celui-ci aident les plateformes d'IA à augmenter la qualité et l'exactitude des informations fournies aux consommateurs ".

De son côté, Jessica Chan, responsable des partenariats de contenu chez Perplexity, affirme que " l'attribution et l'exactitude sont fondamentales pour comprendre le monde à l'ère de l'IA ".

Elle ajoute que Getty Images partage la conviction de Perplexity que " l'avenir de la découverte alimentée par l'IA nécessite de respecter les créateurs derrière le contenu ".

Presqu'une obligation pour Perplexity ?

Ce partenariat offre une solution à un problème juridique épineux. Getty Images a poursuivi Stability AI en justice, l'accusant d'avoir utilisé abusivement plusieurs millions de photos pour l'entraînement de Stable Diffusion et pour générer des images photoréalistes.

Perplexity fait aussi face à des poursuites de la part d'éditeurs de presse, malgré l'introduction d'un modèle de partage des revenus avec des médias. Reddit a également décidé de s'attaquer à Perplexity pour du scraping illégale de données.