C'est en février 2021 que l'astromobile Perseverance est arrivée dans le cratère Jezero sur la planète mars après un voyage de 472 millions de km au fil de 203 jours. Et depuis, le robot multiplie les échantillons de sol martien et les observations pour nous en apprendre plus de la planète rouge.

Récemment, la sonde a repéré un élément géologique fascinant en explorant le Pic de Bunsen. La NASA a ainsi évoqué la découverte d'un échantillon particulièrement intéressant. Il s'agit du 24e échantillon réalisé par la sonde, mais ce dernier excite plus particulièrement les planétologues.

Le cratère de Jezero n'a pas été choisi comme site d'observation par hasard : les scientifiques estiment qu'il s'agissait autrefois d'une vaste étendue d'eau liquide. Et selon les modèles que l'on connait de la vie, la présence d'eau pourrait également signifier présence de formes de vie.

L'échantillon prélevé par Perseverance est particulier, car il s'agit de roche dominée par la silice et les carbonates, des minéraux qui sont, en tout cas sur Terre, propices à la préservation de biosignatures. Samantha Gwizd, membre de l'équipe de géologues du programme de la NASA précise ainsi que "le carbonate se forme notamment en association avec des fluides comme l'eau, ce qui est particulièrement important pour notre recherche de signes de vie passée sur Mars."

L'échantillon est donc intéressant pour sa composition, mais également pour la structure de ses minéraux. Selon les premières analyses, il ressort que "La silice et certaines parties du carbonate ont adopté une structure microcristalline, qui les rend d'autant plus aptes à piéger et préserver des signes de vie microbienne ayant pu évoluer par le passé dans ce type d'environnement."

Enfin, l'échantillon pourrait être constitué "des plus vieilles roches collectées par Perseverance, qui dateraient justement d'une époque remontant au moment où Mars offrait les conditions les plus propices à la formation de formes de vie".

Avec cet échantillon de roche, Perseverance est comme tombée sur l'aiguille au milieu de la meule de foin... Mais selon les géologues, il se pourrait qu'il ne s'agisse que la première de toute une boite d'aiguilles du genre puisque le rover continue de se déplacer vers la base de la bordure du cratère et un site encore plus prometteur baptisé "Bright Angel" qui pourrait proposer des roches bien plus anciennes encore.

Pour pousser un peu plus les analyses, la mission Mars Sample Return sera lancée en 2030 : il s'agira d'aller récupérer des échantillons de sol martien pour les rapatrier sur Terre et les analyser en laboratoire. Néanmoins le programme reste menacé par les coupes budgétaires que subit la NASA depuis plusieurs années, mais aussi parce que l'agence a sous-estimé les difficultés liées à ce type de mission.