Peugeot souhaite faire de sa e-208 le symbole de l'excellence de la marque en matière de véhicule électrique grand public. Pour ce faire, la marque vient de lancer sa toute dernière version du véhicule lancé sur le marché depuis 2019.

Cela fait déjà 3 ans que Peugeot a mis sur le marché l'e-208 et que la citadine rencontre un franc succès, tant par ses lignes sportives et futuristes que par son équipement. D'ailleurs, ce succès se confirme : l'e-208 est tout simplement LE véhicule électrique le plus vendu en France depuis le début de l'année.

Aujourd'hui il est temps pour Peugeot de renouveler sa gamme et de déployer une nouvelle variante plus performante, mais également moins chère avec une nouvelle finition.

Peugeot dope l'e-208

Il ne s'agit pas pour Peugeot de proposer une version assumée comme "sportive", mais plutôt d'une montée modeste en puissance avec 156 chevaux au lieu de 136 sur le modèle d'origine pour un couple qui stagne à 260 Nm, mais en contrepartie la consommation s'annonce également mieux maitrisée, avec une incidence notable sur l'autonomie du véhicule.

La nouvelle e-208 s'offre également une nouvelle batterie qui passe de 50 à 52 kWh (on annonce 50,8 kWh nets) ce qui permet à Peugeot de revendiquer jusqu'à 400 km d'autonomie selon le cycle WLTP contre 362 sur les précédents modèles. Il s'agit là d'un chiffre relativement confortable pour une citadine électrique.

Toute la gamme de Peugeot e-208 n'est toutefois pas encore concernée par cette évolution qui ne se retrouve actuellement que sur la finition GT, soit la plus chère de la gamme. Le ticket d'entrée est donc de 40 400 euros, soit une évolution du prix de 400 euros par rapport à l'ancien modèle en 136 chevaux.

En prenant en considération le bonus écologique (7000 euros pour les foyers les plus modestes), le prix d'achat revient à 33 400€, un prix qui reste élevé, mais qui permet malgré tout de profiter d'une foule d'options liées à la déclinaison GT (feux LED, iCockpit).

Malgré tout, Peugeot a confirmé que toutes les finitions de sa e-208 seront concernées à terme par cette évolution des équipements moteurs et batterie. Les premières livraisons interviendront d'ici le début d'année prochaine.