Peugeot a révélé son nouveau concept-car, le Polygon. Plus qu'un simple exercice de style (malgré des portes papillon), c'est un laboratoire roulant.

Il définit le futur design "félin" de la marque. Mais surtout, il teste les deux innovations majeures que la marque lancera en 2027 : le volant Hypersquare et la direction "Steer-by-Wire".

Qu'est-ce que le volant "Hypersquare" ?

C'est la fin du volant rond. L'Hypersquare est une nouvelle commande rectangulaire, dotée de 4 modules circulaires aux coins pour les fonctions. C'est une refonte totale de l'ergonomie de l'i-Cockpit.

Peugeot promet une nouvelle sensation de conduite. Cette technologie sera disponible sur un véhicule de série Peugeot dès 2027.





Il semble ainsi que Peugeot ne tient ainsi pas compte des retours des milliers d'utilisateurs des véhicules Tesla, déjà équipés de ce type de volant rectangulaire qui pose nombre de problèmes de manoeuvrabilité et d'ergonomie...

Comment fonctionne la direction "Steer-by-Wire" ?

L'Hypersquare est couplé à une direction "Steer-by-Wire". C'est une technologie issue de l'aéronautique, une direction 100% électrique. Il n'y a plus aucun lien mécanique (colonne de direction) entre le volant et les roues.

Le système adapte le ratio de direction à la vitesse. À basse vitesse (parking), 170° suffisent (moins d'un tour complet). À haute vitesse, une petite impulsion suffit. Cela filtre aussi les vibrations de la route.

Le volant est-il la seule innovation ?

Non, tout l'intérieur est repensé. Avec l'Hypersquare, le tableau de bord traditionnel disparaît. Toutes les informations sont projetées directement sur le pare-brise via un panneau Micro-LED.

Le design extérieur, inspiré du Polygon, est aussi un aperçu du futur style Peugeot: formes géométriques, posture "féline", et une nouvelle signature lumineuse à trois griffes horizontales. Le concept utilise aussi des matériaux recyclés (sièges imprimés 3D) et moins de pièces.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Peugeot Polygon est-il un vrai concept-car ?

Oui. Ce n'est pas qu'un show-car statique. C'est un "laboratoire dynamique roulant". Peugeot l'utilise pour tester en conditions réelles les innovations prévues pour 2027.

Pourquoi avoir lancé le concept dans Fortnite ?

C'est une stratégie marketing. En partenariat avec Gameloft, Peugeot a créé "Polygon City" dans Fortnite (code 4592-5340-1652) pour toucher un nouveau public plus jeune et réaffirmer sa présence dans l'univers du jeu vidéo avant la révélation digitale officielle.

Ce volant carré est-il vraiment une première ?

Le "Steer-by-Wire" a déjà été vu (Infiniti Q50), mais cet ancien système gardait une colonne de secours. L'approche 100% électrique de Peugeot, couplée à cette forme "Hypersquare", est présentée comme une refonte complète de l'ergonomie de conduite.