Phil Spencer ne s'était pas exprimé depuis la fermeture de plusieurs des studios de la division Xbox, et c'est finalement chez IGN Live que la question a été abordée.

Sans réellement expliquer la situation, Phil Spencer a expliqué son mutisme par la nécessité de "se concentrer sur les équipes et leurs individus", précisant qu'il s'agissait de "décisions qui les impacte lourdement, et je voulais m'assurer que nous les soutenons correctement avec des indemnités et d'autres compensations. Je dois gérer un département rentable au sein de Microsoft, et cela implique parfois de prendre des décisions compliquées, que je n'apprécie pas, mais que quelqu'un doit assumer."

Pas d'explication sur le choix des studios sacrifiés ainsi, d'autant que les antennes supprimées n'étaient pas forcément les plus mal en point économiquement parlant... Et la situation est difficile à expliquer au regard de la santé financière de Microsoft et du récent rachat à hauteur de 68 milliards de dollars d'Activision Blizzard.

Autre point abordé : la stratégie sur le plus long terme de la marque. Alors que l'on évoquait une console portable un temps, Microsoft a finalement confirmé trois nouvelles consoles de salon pour la fin d'année, des révisions mineures des modèles déjà intégrés sous la gamme Xbox Series. Néanmoins Phil Spencer serait ouvert à une console portable, il précise "Je pense que nous devrions avoir une portable, il est intéressant de disposer de différentes façons de jouer."

Plus largement, la stratégie d'ouverture des productions Xbox à davantage de plateformes reste au coeur de la marque. Phil Spencer confirme l'engagement multi plateformes de Microsoft .