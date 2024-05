Commençons avec l'aspirateur robot laveur Philips Homerun Série 7000.

Doté d'une aspiration de 5000 Pa, il aspire et lave les sols durs simultanément pour éliminer la fine couche de poussière accumulée. Sur les tapis ou moquettes, il augmente automatiquement sa puissance d'aspiration sur quatre niveaux.

Avec ses capteurs, il détecte les petits objets et nettoie sans se coincer ni heurter. La navigation laser 360° (LiDAR) offre une couverture maximale en scannant la maison et en optimisant la trajectoire entre les pièces, autour des meubles et dans les coins, tout en nettoyant sous les canapés et les lits grâce à sa hauteur de 97 mm.

Sa batterie de 5200 mAh lui permet de fonctionner pendant 180 minutes ou de couvrir plus de 185 m² par charge. Il retourne automatiquement à sa station pour se recharger et reprend le nettoyage là où il s'était arrêté.

Le sac anti-allergie de 3 litres peut contenir jusqu'à 30 jours de saleté.

L'aspirateur robot laveur Philips Homerun Série 7000 est en promotion à 699,99 € au lieu de 899,99 € (prix officiel), soit une remise de 22 % sur Amazon.



