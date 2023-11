Samsung aurait prévu d'accélérer la sortie de ses Galaxy S24 et déclinaisons diverses, avec un lancement que l'on attend désormais le 17 janvier prochain. La marque aurait choisi de raccourcir le cycle de renouvellement de ses appareils pour mieux coller à la concurrence, et notamment Apple et ses iPhone qui sortent systématiquement peu après la rentrée de septembre.

Et les fuites s'enchainent concernant l'appareil de Samsung, et notamment des photos des unités de travail qui permettent de valider le design de l'appareil.

Les Galaxy S24 et S24 Plus devraient ainsi proposer des coins arrondis, mais pas d'écran incurvé et des faces très plates qui nous renvoient directement à l'iPhone 14 Pro.

Du côté du Galaxy S24 Ultra, le design s'annonce bien plus carré comme pour le S23 Ultra, mais là encore avec des faces extra plates. Seul le module photo se montrera un peu plus imposant.

Rappelons que les Galaxy S24 sont attendus avec un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour la version Ultra et Exynos pour les deux autres.