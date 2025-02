Le géant du logiciel Adobe vient de frapper un grand coup dans l'univers de la création mobile. Ce mardi 25 février 2025, l'entreprise a dévoilé une version de son célèbre logiciel Photoshop spécialement conçue pour les smartphones. Cette annonce était particulièrement attendue des créateurs habitués à travailler sur des appareils nomades tels que smartphones et tablettes, et qui n'ont jamais pu profiter de l'intégralité des outils de Photoshop les contraignant à travailler sur un ordinateur de bureau.

Une application gratuite, mais pas pour tous... pour l'instant

L'application Photoshop pour smartphone est disponible dès maintenant sur l'App Store d'Apple, offrant aux utilisateurs d'iPhone un accès gratuit à de nombreuses fonctionnalités emblématiques du logiciel. Les possesseurs d'appareils Android devront patienter encore quelques mois, Adobe promettant une sortie "plus tard dans l'année". Cette stratégie de lancement progressif permet à l'entreprise de peaufiner l'expérience utilisateur avant un déploiement plus large.

Bien que gratuite, l'application propose également un volet premium payant, avec des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs les plus exigeants. Cette approche freemium devrait permettre à Adobe de séduire un large public tout en monétisant les usages professionnels. La version gratuite peut ainsi être considérée comme une version d'essai déjà très fonctionnelle, qui pourrait séduire les utilisateurs et les encourager à craquer pour une offre payante par la suite.

Des outils puissants adaptés au tactile

L'interface de Photoshop pour smartphone a été entièrement repensée pour s'adapter aux contraintes des écrans tactiles. Les utilisateurs retrouveront néanmoins les outils qui ont fait la renommée du logiciel comme la gestion avancée des calques et masques, des outils de sélection poussés, les corrections localisées, les filtres créatifs et les réglages habituels de contraste, luminosité et couleurs.

La grande nouveauté réside dans l'intégration des technologies d'intelligence artificielle d'Adobe, notamment Firefly. Ces outils permettent par exemple de générer ou de modifier des éléments d'une image à partir de simples descriptions textuelles, ouvrant de nouvelles possibilités créatives. Jusqu'ici réservée aux utilisateurs de la version pour ordinateurs de Photoshop, l'IA d'Adobe devient accessible en mobilité... Une stratégie qui ne doit rien au hasard : on voit les fabricants de smartphones intégrer toujours plus d'IA dans leurs appareils, avec un focus sur la retouche photo et l'édition, il était donc grand temps qu'Adobe s'impose avant de se voir distancé et oublié d'un parc de plusieurs millions d'utilisateurs potentiels.

Un écosystème créatif interconnecté

L'application mobile Photoshop s'intègre parfaitement dans l'écosystème Adobe Creative Cloud. Les utilisateurs peuvent ainsi commencer un projet sur leur smartphone, le poursuivre sur leur tablette ou leur ordinateur, et vice-versa. Cette flexibilité répond aux besoins des créateurs modernes, toujours en mouvement.

Adobe a également annoncé le lancement d'une nouvelle expérience web pour Photoshop, renforçant encore la cohérence entre les différentes plateformes. Cette approche multiplateforme devrait séduire aussi bien les professionnels que les amateurs éclairés.

Vers une nouvelle ère de la création mobile ?

Le lancement de Photoshop sur smartphone marque indéniablement une étape importante dans l'évolution des outils créatifs mobiles. En rendant accessible au plus grand nombre des fonctionnalités autrefois réservées aux professionnels, Adobe ouvre la voie à de nouvelles formes d'expression artistique.

Reste à voir comment les utilisateurs s'approprieront ces nouveaux outils et quel impact cela aura sur la qualité et la diversité des créations visuelles partagées sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre : il est toujours appréciable de voir nos smartphones gagner en productivité, car si la puissance disponible a beaucoup évolué au fil des années, les logiciels productifs restent encore très minoritaires.

Alors que le monde de la photographie mobile continue d'évoluer à un rythme effréné, Photoshop compte bien profiter de l'occasion pour s'imposer directement dans les smartphones afin de toucher un public plus large et limiter ainsi les manipulations entre les outils de capture et d'édition.