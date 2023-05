Des scientifiques ont fait une avancée majeure dans la production d'énergie en imitant le processus naturel de la photosynthèse. Cette découverte pourrait révolutionner la manière dont nous produisons et consommons de l'énergie, en offrant une alternative gratuite et écologique aux carburants traditionnels.

Pour rappel, la photosynthèse est le processus par lequel les plantes, les algues et certaines bactéries transforment la lumière du soleil en énergie chimique. Les chercheurs ont réussi à reproduire ce mécanisme en laboratoire, en utilisant des matériaux synthétiques et des nanoparticules pour capter la lumière solaire et la convertir en énergie.





Vue microscopique des bactéries Shewanella oneidensis

Concevoir des systèmes photosynthétiques artificiels durables est un objectif de longue date. Les chercheurs ont ici utilisé des nanomatériaux photoactifs pour piloter la respiration de micro-organismes afin de produire des biocarburants.

C'est ici le transfert d'électrons extracellulaire à partir de bactéries électrogéniques qui a été utilisé pour alimenter directement l'évolution photocatalytique de l'hydrogène par des nanocristaux.

Ce système introduit un moyen de capitaliser sur les propriétés catalytiques des nanomatériaux. Compte tenu de la grande adaptabilité des photocatalyseurs nanocristallins, cette méthode promet une voie durable et flexible vers une variété de combustibles solaires à l'avenir.

Le but de cette avancée est en effet de produire un carburant propre et renouvelable, sans émissions de gaz à effet de serre ni dépendance aux ressources fossiles. De plus, la production de ce carburant serait potentiellement gratuite, puisqu'elle ne nécessiterait que la lumière du soleil comme source d'énergie.

Si cette technologie parvient à être commercialisée, elle pourrait contribuer à réduire considérablement notre empreinte carbone et à lutter contre le réchauffement climatique. En outre, elle pourrait offrir une solution durable et économique pour répondre à la demande croissante en énergie dans le monde.

Actuellement les chercheurs cherchent à améliorer l'efficacité de leur système et à explorer les différentes applications possibles de cette technologie. Parmi les domaines d'application envisagés, on trouve la production d'électricité, le chauffage, la climatisation et la propulsion de véhicules.

Tempérons toutefois ces résultats qui n'en sont qu'à leurs balbutiements en laboratoire, il se passera probablement de (très) longues années avant de pouvoir envisager une application concrète.