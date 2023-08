Goolge fait évoluer son service de cartographie Maps et vient de pousser une nouvelle mise à jour qui intègre ainsi de nouvelles fonctionnalités qui pourraient changer drastiquement l'expérience utilisateur.

Maps profite désormais d'une intégration poussée de Google Assistant qui propose du contrôle vocal avancé. Jusqu'ici écarté de Maps, le module de Google s'installe désormais pleinement dans le service.

Dans l'icône de recherche, on peut désormais trouver un bouton micro qui enregistrera votre demande. Il sera ainsi possible de réaliser des recherches et de programmer des itinéraires simplement avec la voix. Solution pratique pour les automobilistes qui pourront naviguer dans l'application sans avoir à toucher ni à regarder leur écran.

Globalement, cela permet également de faciliter la recherche et de la rendre bien plus rapide. Google prépare ici le terrain d'une intégration prochaine de l'intelligence artificielle générative dans tous ses services et notamment l'Immersive View promise lors de la dernière conférence I/O et qui sera déployée dans certaines grandes villes.