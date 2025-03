Le vol de données bancaires atteint des proportions alarmantes. Entre 2023 et 2024, des millions d’appareils ont été infectés par des logiciels malveillants, permettant aux cybercriminels de collecter des informations sensibles. Ces données, revendues sur le Dark Web, exposent les victimes à un risque accru de fraude. Parmi les cartes compromises, une proportion significative concerne malheureusement des utilisateurs français.

Un piratage massif dévoilé

Selon un rapport présenté par Kaspersky lors du Mobile World Congress 2025, 2,3 millions de cartes bancaires au moins auraient été compromises au cours des deux dernières années, un chiffre qui ne tient compte que des données visibles et qui pourrait facilement être multiplié par 2 à 5 dans les faits. Parmi elles, 95 % des numéros volés sont encore exploitables selon Kaspersky, ce qui signifie que les cybercriminels peuvent toujours s’en servir pour effectuer des achats frauduleux.

Les Français ne sont pas épargnés : "plus de 40 000 cartes françaises" figurent parmi les données divulguées. Ces informations incluent non seulement les numéros de carte mais aussi des données personnelles comme les noms et adresses des titulaires, augmentant le risque d’usurpation d’identité.

Comment ces données sont-elles volées ?

Les cybercriminels utilisent des techniques sophistiquées pour collecter ces informations :

Applications vérolées : Des versions altérées d'applications populaires dissimulent souvent des chevaux de Troie capables de subtiliser vos identifiants, principalement diffusées sur Android et iOS.

Phishing : Les e-mails ou SMS frauduleux incitent les victimes à fournir leurs informations bancaires en ligne.

Piratage d'appareils mobiles : Les smartphones sont devenus une cible privilégiée grâce à leur rôle central dans la gestion financière quotidienne.

Kaspersky estime qu’environ "une infection sur quatorze" conduit au vol d’informations bancaires. Les malwares comme Redline ou Stealc figurent parmi les plus utilisés pour ces attaques, mais on estime à plus d'un millier les malwares spécialisés dans le vol de coordonnées bancaires en activité.

Comment savoir si votre carte est concernée ?

Si vous craignez que vos données aient été compromises, voici quelques étapes à suivre :

Vérifiez vos relevés bancaires : Recherchez toute transaction suspecte ou non autorisée. Contactez votre banque : Demandez si votre carte figure parmi celles signalées comme compromises. Utilisez un service de surveillance : Certains outils en ligne permettent de vérifier si vos informations circulent sur le Dark Web. Changez vos identifiants : Si vous avez utilisé votre carte sur un site douteux, modifiez immédiatement vos mots de passe associés.

Soyez particulièrement vigilant face aux tentatives de phishing et évitez de cliquer sur des liens ou pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus.

L’impact croissant du piratage bancaire

L’augmentation rapide du nombre d’attaques va croissante avec la dématérialisation des services bancaires et l'autonomie laissée aux utilisateurs. En outre, si les banques doivent assurer la sécurité des données de leurs utilisateurs, les systèmes de sécurité doivent également toujours s'aligner sur les percées des pirates et cybercriminels afin de s'ajuster constamment. En 2024, les attaques par chevaux de Troie bancaires ont triplé par rapport à l’année précédente. Cette tendance souligne l’urgence pour les utilisateurs et les institutions financières d’adopter des mesures préventives robustes.