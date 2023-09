Pour la consommation illicite de contenus comme des films ou des séries, le streaming, le téléchargement direct, le P2P ou encore le live streaming sont des modes d'accès qui peuvent être utilisés.

L'échange (voire commerce) de supports physiques tels que des clés USB remplies de films piratés paraît être une pratique d'un passé lointain et révolu. Pourtant, il est toujours bien vivant et se découvre même en ligne par l'intermédiaire de plateformes.

Le site TorrentFreak fait ce constat et prend l'exemple de la plateforme de vente en ligne Etsy. Une recherche avec les mots clés " films USB " ou " séries USB " permet d'obtenir de nombreux résultats. Des produits qui sont essentiellement présentés comme du fait main par des vendeurs.

Dans le collimateur de l'anti-piratage

Hormis les clés USB, divers types de solutions de stockage sont de la partie. La gamme de prix est en outre large en fonction de la quantité des contenus. Ils ne sont du reste pas toujours de première fraîcheur.

Sur la base des commentaires, TorrentFreak considère que les acheteurs ne sont pas des plus technophiles. S'il est difficile d'évaluer l'ampleur du phénomène, il ne reste pas inaperçu pour l'association anti-piratage ACE (Alliance for Creativity and Entertainment).

Responsable d'ACE, Jan van Voorn déclare : " Il s'agit d'un exemple où les vendeurs contournent les paramètres et enfreignent les conditions d'utilisation. C'est un problème que nous signalons activement à des plateformes telles que Etsy. "

Pas que du fait maison...

La semaine dernière, le groupe Amazon a indiqué avoir porté plainte aux États-Unis. L'action en justice vise un réseau mondial de piratage qui exploite au moins sept sites web. Ces sites sont utilisés pour vendre des DVD piratés avec du contenu Prime Video (Amazon Original).

Les DVD arborent illégalement la marque Amazon. " Un des sites exploités par DVD Shelf, dvd-wholeseal.com, se targuait d'être un leader de la distribution de DVD aux USA et de vendre des DVD de qualité supérieure à des prix d'usine ", écrit Amazon.