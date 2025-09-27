Un ancien employé d'une société de fabrication et de distribution de DVD et Blu-ray a été condamné à de la prison aux États-Unis. Il est accusé d'avoir orchestré le piratage de films avant leur sortie, dont la fuite de « Spider-Man : No Way Home » qui avait fait grand bruit à l'époque.

Un plan bien rodé ?

Entre février 2021 et mars 2022, l'homme a profité de sa position au sein d'une multinationale pour subtiliser des centaines de DVD et de Blu-ray « pré-sortie ». La liste comprend des titres comme « Dune », « Black Widow », « Venom : Let There Be Carnage » ou encore « Fast and Furious 9 ».

Une fois les disques en sa possession, il les revendait directement via des sites d'e-commerce. L'enquête a permis de saisir environ 1 160 DVD et Blu-ray volés à son domicile, témoignant de l'ampleur de son trafic.

Le coup de grâce : la fuite de Spider-Man

L'affaire avait changé de dimension avec la fuite de « Spider-Man : No Way Home ». Plus d'un mois avant la sortie officielle du Blu-ray, une copie numérique de très haute qualité avait déferlé sur internet.

L'accusé avait vendu un disque volé à une personne ayant ensuite réussi à contourner la protection anti-copie (DRM) pour extraire le film. Le film a été « téléchargé des dizaines de millions de fois, avec une perte estimée pour le détenteur des droits d'auteur de plusieurs dizaines de millions de dollars », écrit le ministère américain de la Justice.

Connu pour d'autres méfaits, l'homme avait plaidé coupable en mai dernier de violation de copyright et de possession illégale d'une arme à feu. Il a écopé en tout de 57 mois de prison.

Satisfaction de la MPA

« Cette condamnation devrait envoyer un message fort : le vol délibéré de la propriété intellectuelle d'autrui est un crime grave et le FBI s'engage à demander des comptes aux contrevenants », a déclaré un agent spécial du FBI.

La Motion Picture Association (MPA) insiste sur le fait que les agissements de l'accusé ont causé « un préjudice considérable aux titulaires de droits d'auteur, à l'industrie et aux consommateurs ».