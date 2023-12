Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom a publié l'édition 2023 de son baromètre de la consommation des contenus culturels et sportifs dématérialisés (musique, films, séries, jeux vidéo, logiciels, livres numériques, retransmissions sportives...).

Au cours de 12 derniers mois, 87 % des internautes français âgés de 15 ans et plus ont consommé au moins un de ces contenus, ce qui représente 45 millions d'individus. C'est un résultat en légère hausse par rapport à 2022.

Les films (55 %), la musique (50 %) et les séries TV (49 %) restent une nouvelle fois sur le podium des contenus consommés par le plus d'internautes. L'Arcom souligne que les documentaires et les podcasts connaissent la plus forte progression, tandis que la part des internautes qui consomment des photos, de la presse en ligne, des logiciels et des livres numériques diminue.

Du piratage pour un quart des internautes

Près d'un quart des internautes (24 %) déclarent avoir consommé au moins un contenu culturel ou sportif dématérialisé de façon illicite au cours des 12 derniers mois. Un taux qui est identique à celui de 2022, alors que ce taux atteignait 27 % en 2021.

La part des internautes qui consomment uniquement de manière légale progresse d'un point sur un an à 63 %. Pour 2 %, c'est une consommation exclusivement de marnière illégale.

Pour les modes d'accès, le streaming (49 %) et le téléchargement direct (38 %) demeurent les plus fréquemment utilisés pour la consommation illicite. Les réseaux sociaux (32 %) passent devant le P2P (26 %). Une tendance observée est en outre le regain de popularité des services cloud (21 %), le usenet et les newsgroups (16 %).

Dans un contexte d'inflation

La consommation payante des contenus culturels et sportifs concerne 61 % des internautes. Les dépenses des seuls consommateurs payants sont de 38 € par mois, soit une hausse de 6 € par rapport à 2022.

En tenant compte des consommateurs de manière gratuite, le panier moyen est de 25 € par mois (+4 € par rapport à 2022).