Pour son dernier bilan annuel, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) note une diminution du piratage en France. En 2023, la consommation illicite de biens culturels et sportifs dématérialisés concerne 16 % de la population internaute, soit environ 8,5 millions d'internautes.

Ce taux était de 17 % en 2022 (9 millions d'internautes) et de 22 % en 2021 (11,7 millions d'internautes). C'est ainsi une baisse du piratage de 6 % entre 2022 et 2023, et une baisse de 27 % entre 2021 et 2023.

Les pratiques illicites sont évaluées sur la base de la fréquentation de sites ou d'applications proposant des contenus manifestement contrevenants.

Une exception avec le live streaming

Selon l'Arcom, le recours au streaming, au téléchargement direct et au P2P est en recul, sachant que le streaming et le téléchargement direct sont les modes d'accès illicites privilégiés. La tendance baissière sur un an ne s'observe toutefois pas du côté du live streaming qui connaît une légère progression.

Une explication avancée est le développement de nouveaux modes de diffusion comme l'IPTV, ou le recours aux réseaux sociaux dans le but de partager des liens permettant d'accéder illégalement à des contenus en direct.

L'Arcom souligne un dynamisme de l'écosystème du piratage pour proposer des solutions de contournement, tels des VPN à des fins illicites. Cela profite au streaming illégal en direct pour des retransmissions de compétitions sportives.

À renfort de blocages

Dans son bilan, l'Arcom indique néanmoins la protection de 11 compétitions sportives et le blocage depuis 2022 de 2 316 sites de retransmission sportives illicites, dont 1 440 de football et 602 de sports mécaniques.

Pour la lutte contre le piratage des contenus culturels, une baisse de 30 % de l'audience agrégée des galaxies de sites (ensemble des sites pirates portant le même nom) a été constatée sur l'année 2023. Elle est rapprochée à une intensification des mesures de blocage.