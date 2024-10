st une fuite pour le moins inattendue : le studio Game Freak, qui est à l'origine des derniers jeux Pokémon sur Switch, a récemment fait l'objet d'un piratage de grande envergure, et les données récupérées dévoilent ainsi le nom de code de la prochaine console de Nintendo.

Des pirates ont ainsi mis la main sur des données confidentielles stockées sur les serveurs de Game Freak. 4 Go de données ont ainsi été publiées sur le dark web comme échantillon permettant de certifier du piratage et de l'origine des informations, mais au total, ce serait pas moins d'un To de données qui aurait été subtilisé.

Game Freak a rapidement confirmé avoir fait l'objet d'un piratage, s'excusant auprès de ses employés pour les données personnelles qui peuvent ainsi se retrouver dans la nature désormais.

Au milieu de l'échantillon proposé, on peut repérer la mention de projets développés pour la plateforme "Ounce", qui serait en réalité le nom de code de la Switch 2.

On apprend également qu'un nouveau jeu Pokémon, connu en tant que projet "Gaia" est en développement sur la console Ounce, et qu'il présentera la 10e génération de Pokémons. Le titre est présenté sous deux noms différents, ce qui signifie qu'il sortira à la fois sur la Switch actuelle et sur la prochaine console de Nintendo.

Le titre en question devrait sortir après Pokémon Legends ZA qui pour sa part est prévu pour 2025. Un autre titres Pokémon orienté MMO est prévu tout comme une suite pour le film Detective Pikachu.