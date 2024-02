Le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) a publié sa traditionnelle Notorious Markets List. Cette liste annuelle non exhaustive a pour but de mettre en évidence les marchés en ligne et physiques dans le monde (hors États-Unis) qui participent à la contrefaçon de marques ou au piratage de droits d'auteur.

L'administration américaine pointe du doigt 33 marchés physiques et 39 marchés en ligne. Il est souligné la présence de la plateforme chinoise WeChat, ainsi que Taobao, DHGate, Pinduoduo, ou encore le service de stockage cloud Baidu Wangpan.

Un telle liste est un outil de pression diplomatique. Elle vise à inciter le secteur privé et des partenaires commerciaux des États-Unis à prendre des mesures.

Pour les marchés en ligne, la liste comprend des sites d'hébergement de fichiers (cyberlockers) et services cloud, sites de torrents, réseaux sociaux, IPTV… Avec un hébergement en France, le cyberlocker 1fichier est cité. Pour Streamtape, c'est une plateforme de partage et de diffusion de vidéos qui serait hébergée en France.

Cyberlocker

1fichier

Krakenfiles

Rapidgator

Savefrom

Site Torrent

1337X

RuTracker

The Pirate Bay

TorrentGalaxy

YTS.mx

Streaming et IPTV

Aniwatch

BestBuyIPTV

Cuevana3

Fmovies

GenIPTV

Pelisplus

Shabakaty

Spider

Streamtape

VegaMovies

E-commerce

Baidu Wangpan

Bukalapak

DHgate

Indiamart

Pinduoduo

Shopee

Taobao

PaaS (Plateforme en tant que Service)

2embed

WHMCS Smarters

Publicité

Avito

Fournisseur d'hébergement

Amaratu

DDoS-Guard

FlokiNET

Squitter

Réseau social

VK

WeChat

Jeu vidéo

NSW2U

Musique

SSYouTube

Livres et articles de revues