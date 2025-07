Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage par les principaux fournisseurs d'accès à Internet en France du site Japscan. Cette décision est le fruit d'une action menée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et neuf de ses membres* pour l'édition de mangas.

Des scans de mangas sur Japscan

En date du 23 juillet 2025, la décision de justice est rendue publique par le SNE qui souligne une « première décision en faveur des éditeurs contre le piratage de mangas ». Pour une durée de 18 mois, le blocage doit s'appliquer à l'ensemble des domaines et des sous-domaines associés à Japscan.

Selon le SNE, Japscan propose près de 13 000 titres via des scans, allant des mangas aux comics en passant par les manhwas coréens et attirerait chaque mois plus de 690 000 visiteurs uniques en France.

Sur son site, Japscan se défend en écrivant que : « Les mangas proposés sont des traductions non officielles réalisées par et pour les fans, dans un but strictement informatif. […] Nous ne revendiquons aucun droit sur les œuvres originales, lesquelles restent la propriété exclusive de leurs auteurs et éditeurs respectifs. »

Le manga durement touché par le piratage

Un peu court manifestement, et le fait de simplement encourager à acheter les versions officielles pour soutenir directement les créateurs ne change pas grand-chose à l'affaire pour Japscan qui s'évertue actuellement à changer de nom de domaine.

Le SNE demande que les organismes professionnels puissent recourir à l'Arcom pour étendre les blocages obtenus en justice à tous les noms de domaine susceptibles d'être utilisés pour l'accès à Japscan.

« Le piratage de livres est un phénomène particulièrement inquiétant dans le secteur du manga, avec 83 % de lecteurs qui fréquentent des sites pirates, selon l'étude Mangas.io de 2025. Ce phénomène impacte directement les ventes des éditeurs dans un marché en baisse. Sur l'année 2024, les ventes du secteur éditorial Mangas ont diminué de 9,3% en volume », dénonce le SNE.

Après des actions contre Z-Library

L'année dernière, le Syndicat national de l'édition était revenu à la charge contre la bibliothèque Z-Library donnant accès à des millions de livres et d'articles piratés. Le SNE avait alors prévenu que diverses actions en justice étaient à l'étude pour de nouvelles décisions de blocage.

* Casterman, Crunchyroll, Delcourt, Glénat, Kana, Ki-oon (AC Média), Kurokawa, Panini et Pika.