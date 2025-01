Alors que les autorités se veulent de plus en plus strictes avec les plateformes de piratage, certains de ces sites connaissent une affluence record.

Car malgré l'évolution des offres légales, la hausse des tarifs rebute de plus en plus les utilisateurs, tout comme l'absence d'une offre globale qui regroupe les contenus et force ainsi les utilisateurs à multiplier les abonnements, et donc les frais.

La fraude en ligne explose ainsi et permet à certaines plateformes de rassembler un nombre croissant d'utilisateurs. Selon TorrentFreak, un site en particulier vient d'atteindre un nouveau record.

Le site HiAnime.to aurait ainsi rassemblé plus de 331,6 millions de visites en novembre 2024 dernier, c'est trois fois plus que son concurrent principal Crunchyroll, mais également mieux que certaines plateformes légales comme Peacock TV ou encore Disney Plus aux USA.

Il est difficile de faire la part des choses entre le trafic vers les sites Web et l'affluence réelle sur les plateformes de streaming. Néanmoins, on peut facilement imaginer le manque à gagner que représentent ces plateformes pour les ayants droit et les géants du streaming légal.