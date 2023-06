On assiste, depuis quelques années, à une envolée des cas de piratage de smartphones : qu'il s'agisse de cibler des personnalités, politiques, industriels ou plus globalement de prendre le contrôle de dispositifs à distance pour organiser des cas d'usurpation d'identité avec les données siphonnées. Tout le monde est potentiellement ciblé et les éditeurs de logiciels sont ainsi soumis à une forte pression pour sécuriser leurs dispositifs.

Un redémarrage pour éloigner les risques

Outre l'utilisation de logiciels spécialisés dans la sécurisation des données, il existe des pratiques qui limitent les risques de piratage. L'agence nationale de sécurité américaine, ainsi que le Premier ministre australien Anthony Albanese ont ainsi récemment évoqué un geste assez simple : éteindre son appareil une fois par jour pendant au moins 5 minutes.

Les experts en sécurité indiquent ainsi que le fait de redémarrer son appareil une fois par jour permet de réduire énormément le risque de se faire pirater. Le reboot entraine la fermeture de toutes les applications et processus en tâche de fond, et c'est dans ces logiciels que se cachent souvent les outils utilisés par les hackers.

Pour la NSA, il suffirait de redémarrer son téléphone au moins deux fois par semaine pour s'éloigner des risques de piratage.

Malgré tout, un simple reboot ne permet pas de garantir que l'on ne se fera jamais pirater son mobile. La prudence reste donc de rigueur, qu'il s'agisse des applications téléchargées et installées ou des liens consultés.