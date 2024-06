Moins connue que la liste noire américaine, la liste noire européenne du piratage existe également. Élaborée par la Commission européenne, cette liste de surveillance en matière de contrefaçon et de piratage prépare une nouvelle édition.

La liste répertorie les marchés en ligne et physiques situés en dehors de l'Union européenne qui facilitent, tirent profit ou se livrent à du piratage et de la contrefaçon, avec une atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Jusqu'au 15 août prochain, la Commission européenne ouvre une consultation publique pour recueillir les contributions des acteurs concernés et jusqu'aux citoyens de l'UE. Elle aboutira à la publication de la quatrième édition de la liste qui est prévue pour le printemps 2025.

De la même manière que la liste américaine, la liste européenne a pour objectif d'exercer une pression diplomatique, afin d'inciter des gouvernements et des autorités locales à mener des actions de lutte dans ce domaine. Elle doit également renforcer la coopération avec des partenaires commerciaux de l'UE.

Hormis le fait qu'elle n'est pas exhaustive et cible les services et les marchés considérés les plus problématiques, la Commission européenne souligne que la liste ne prétend pas tirer des conclusions sur des violations de la législation.

Publiée fin 2022, la troisième édition de la Counterfeit and Piracy Watch List (PDF) a pointé du doigt les sites et services ci-dessous. Il y a eu des disparitions depuis.

Cyberlockers

Mega.nz / .io

Uptobox - uptobox.com / Uptostream.com

Rapidgator (rapidgator.net)

Uploaded - uploaded.net (ul.to, uploaded.to)

Dbree - dbree.org

Services de stream-ripping

Y2mate.com (y2mate.com, en.y2mate.is)

Savefrom - Savefrom.net / ssyoutube.com / sfrom.ne

Flvto et 2conv - Flvto.biz et 2conv.com

Snappea.com

Sites web de liens

Fmovies.to (fmoviesto.site, fmovies.ink, fmoviesto.cc, fmoviesto.hn)

Seasonvar - Seasonvar.ru

Rlsbb - Rlsbb.ru

Rezka.ag

Sites d'indexation P2P et BitTorrent

The Pirate Bay - ThePirateBay.org, pirateproxy.space, thepiratebays.com

Rarbg - Rarbg.to

Rutracker - Rutracker.org

1337x - 1337x.to

Sites de téléchargement sans licence

Music Bazaar - Music-Bazaar.com et Music-Bazaar.mobi

Sci-hub.io (Sci-hub.tw, sci-hub.cc, sci-hub.ac, sci-hub.bz et autres)

Library Genesis - Libgen.onl et sites miroirs

Applications de piratage

IPTV Smarters

EVPAD (ievpad.com)

Shabakaty

Fournisseurs d'hébergement

DDoS-Guard.net

Private Layer

Amarutu Technology Ltd (Amarutu ou Koddos)

AS-Istqservers / Istqserverses (Istq)

HostPalace Web Solution PVT LTD (Host Palace)

Services IPTV sans licence

BIPTV.best et BestBuyIPTV.store

King365tv.com / Theking365tv.pro

VolkaIPTV.com

Réseau social

VK.com (V Kontakte)

Services de soutien au piratage