L'Association des chaînes thématiques (Acces) a publié un rapport qui pointe du doigt l'IPTV et le streaming illégal en France comme étant à 95% de l'origine du piratage des chaines de télévision dans l'hexagone.

Pour la plupart des cas, les services pirates sont gratuits, mais 5,1% des Français n'hésitent pas à payer pour accéder à ces chaines ou programmes habituellement payants avec une moyenne de 63€ par an (IPTV). Cela représenterait un gain de 1,06 milliard d'euros par an pour les propriétaires de ces services pirates, et bien plus de pertes pour les ayants droit et détenteurs des services légaux.

Le rapport pointe également du doigt l'inefficacité des blocages mis en place par les autorités : pour chaque service d'IPTV pirate démantelé, de nouveaux apparaissent ou montent en puissance et on assiste simplement à un transfert des utilisateurs. Le rapport va plus loin et indique que lorsqu'un service pirate disparait, seulement 7% des utilisateurs basculent vers une offre légale, et pas forcément de façon durable.

En outre, la multiplication des plateformes et des forfaits, la hausse des prix ou les difficultés d'accès à certains bouquets (exclusivités liées aux opérateurs) ne vont pas dans le sens d'une réorientation vers l'offre légale.