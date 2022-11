La Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar est un événement sportif incontournable, malgré les critiques autour de sa préparation, les appels au boycott et l'annulation de fanzones dans les grandes agglomérations.

Le premier match de la France opposée à l'Australie a battu le record d'audience 2022 avec 12,5 millions de personnes devant le petit écran. La résolution du litige commercial entre TF1 et Canal+, avec le retour des chaînes du groupe Bouygues dans les offres de Canal, a permis au plus grand nombre d'en profiter.

Mais si TF1 diffusera tous les matchs des Bleus, il faut mettre la main à la poche pour qui veut voir l'ensemble de la compétition et certains peuvent être tentés de ruser en passant par des services IPTV pirates et des sites de streaming.

Le problème n'est pas récent et le groupe Canal+ a encore signalé les difficultés générés par le piratage IPTV qui érode son modèle économique en proposant ses propres abonnements et contre lequel il est difficile de lutter techniquement et judiciairement.

BeIN Sports agit en préventif

Pour ce qui est de l'accès aux matchs de football de la Coupe du Monde, BeIN Sports, qui diffusera l'ensemble des matchs dans son offre payante, peut être particulièrement impacté par le piratage.

Le journal Les Echos indique que la chaîne a fait fermer préventivement pas moins de 22 sites de streaming et 7 adresses menant vers des services IPTV avant même le début de la compétition.

Ce blocage préventif court jusqu'au 18 décembre, date de fin de l'événement sportif, et il est permis par la loi du 25 octobre 2021 permettant d'obtenir un traitement accéléré de la requête en cas "d'atteintes graves et répétées".

Le texte donne la possibilité de se tourner directement vers l'Arcom, régulateur du secteur audiovisuel, pour obtenir la fermeture des sites dans un délai court et sans passer par un juge.

Cette réactivité permet justement de mener une action efficace sur le temps de l'événement sportif et d'autres chaînes y ont eu recours pour protéger la diffusion de compétitions, de la Ligue 1 de football au tennis de Roland Garros.

Besoin d'une action coordonnée

Plus de 800 sites de streaming sportif ont été bloqués par l'Arcom depuis le début de l'année, avec une grosse chute de leur audience obtenue sur le premier semestre. Pour ce qui est du piratage IPTV, qui fait appel à un boîtier, un logiciel et un abonnement, le blocage est plus compliqué, les flux étant souvent remis en service rapidement.

Si le blocages des noms de domaine (DNS) peuvent être décidés, les détenteurs de droits voudraient aller jusqu'au blocage d'adresse IP pour enrayer l'essor du piratage IPTV.

Le secteur télécom n'y est pas favorable et craint des complications avec des risques de surblocages de sites légaux. Les négociations sont en cours pour créer une réponse harmonisée et automatiser les blocages de DNS.