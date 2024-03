Réponse courte, pour les plus pressés

VRAI ! Les smartphones peuvent être piratés via des réseaux Wi-Fi publics en raison de la vulnérabilité des communications sans fil, ce qui expose les utilisateurs à des risques de sécurité tels que le "Man-in-the-Middle" et les logiciels malveillants.

Réponse longue, pour les plus curieux

Les smartphones peuvent en effet être vulnérables aux attaques, lorsqu'ils se connectent à un réseau Wi-Fi public, ils envoient et reçoivent des données sans fil. Ces données peuvent être interceptées (sniffing en anglais) par des pirates informatiques qui se trouvent sur le même réseau Wi-Fi que vous. Les attaquants peuvent utiliser diverses techniques pour accéder aux informations sensibles stockées sur le smartphone ou pour surveiller vos activités en ligne.

Parmi les méthodes courantes de piratage des smartphones, on trouve le "Man-in-the-Middle" (MITM) où l'attaquant se place entre l'utilisateur et le point d'accès Wi-Fi pour intercepter et modifier les données échangées. Les attaquants peuvent également utiliser des logiciels malveillants qui pullulent sur internet pour infecter les smartphones connectés au réseau et voler des informations personnelles telles que les identifiants de connexion, les données bancaires ou les messages privés.

Maintenant que nous avons eu notre dose de frayeur, voyons comment on peut se protéger contre de telles attaques. Il est tout simplement recommandé d'éviter de se connecter à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, c'est-à-dire qui ne requièrent pas de mot de passe pour se connecter au Wi-Fi. Sachez toutefois, que même un accès Wi-Fi qui exige un mot de passe peut être piraté, mais nécessitera beaucoup plus d'effort de la part des personnes malveillantes, ce sera donc à garder à l'esprit. Ce type d'exploitation est souvent ciblé à une personne précise, et sera donc plus rare, car ce n'est pas à la portée de tout le monde.

Si malgré tout l'utilisation d'un Wi-Fi public est inévitable, il est vivement conseillé d'utiliser un accès VPN (Virtual Private Network), un réseau privé virtuel, pour chiffrer les données échangées entre le smartphone et Internet. Il en existe des payants, mais il est parfaitement possible de créer son propre serveur VPN, à condition de s'y connaître un minimum. Sachez également, que maintenir son smartphone à jour avec les dernières mises à jour de sécurité est toujours une bonne pratique et parfois peut limiter l'exploitation de certaines failles connus des pirates.